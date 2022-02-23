Ирина Ортман рассказала о личном счастье: «Во втором браке я стала спокойная и домашняя»
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Фото: Личный архив
В браке с первым мужем Владимиром Ирина Ортман прожила шесть лет. Но как только она встретила своего нынешнего мужа Романа Бабкина, обо всем сразу рассказала супругу.
«Это была любовь с первого взгляда. Роман — идеальный для меня мужчина», — рассказала певица в интервью Passion.ru.
Ортман отмечает, что не все браки держатся на огромной любви, которая является настоящим подарком небес. Кто-то любит, а кто-то позволяет любить. Но когда встречается тот самый, человек решается на радикальные перемены в жизни. «Во втором браке я стала более спокойной, более уверенной и домашней. Я хорошая хозяйка. Я всегда готовлю все сама. Все праздники мы встречаем семьей. На Новый год я отказываюсь от работы, чтобы быть дома с любимыми», — откровенничает Ирина.
Кстати, дочь ее мужа Лилия живет с ними. И Ирина называет падчерицу лучшей подругой и считает, что они даже внешне похожи. «Признаюсь, я нахожу сходство. Это было решение мужа, чтобы его дочь жила с нами. Здесь у нее комфорт и учеба, — рассказывает Ирина Ортман. — Я редко публикую фото с членами семьи. Ведь моя публичная работа — это мой выбор, а не их. И я не люблю нарочито выставлять личное напоказ».
О том, почему распалась группа «Тутси», почему много лет назад Ирина Ортман стала вегетарианкой и что готовит, когда к ней приходят гости, и о многом другом, читайте в большом интервью певицы на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram и личный архив Ирины Ортман