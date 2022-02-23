Ирина Ортман рассказала о личном счастье: «Во втором браке я стала спокойная и домашняя»

Кстати, дочь ее мужа Лилия живет с ними. И Ирина называет падчерицу лучшей подругой и считает, что они даже внешне похожи. «Признаюсь, я нахожу сходство. Это было решение мужа, чтобы его дочь жила с нами. Здесь у нее комфорт и учеба, — рассказывает Ирина Ортман. — Я редко публикую фото с членами семьи. Ведь моя публичная работа — это мой выбор, а не их. И я не люблю нарочито выставлять личное напоказ».

О том, почему распалась группа «Тутси», почему много лет назад Ирина Ортман стала вегетарианкой и что готовит, когда к ней приходят гости, и о многом другом, читайте в большом интервью певицы на сайте Passion.ru.