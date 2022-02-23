Ирина Ортман: «С дочерью мужа мы лучшие подружки и даже похожи внешне»
Passion.ru: Ирина, у вас сейчас активный период: готовитесь к съемкам клипа, записи нового трека и выпуску альбома группы «Тутси». Расскажите о ваших проектах.
Ирина Ортман: Все мои планы немного приостановил коронавирус, которым я повторно заболела в конце января. И, к сожалению, многое из того, что было запланировано, встало на паузу, в том числе и запись песни, и съемка клипа. Сейчас все стабилизировалось, тест отрицательный и я снова в строю.
Песню «Мой маяк» надеюсь выпустить в ближайшее время. Клип на трек «Хочу», которую написал Вадим Антонов, планируем снимать в марте. Сейчас я буду вновь, уже в четвертый раз в жюри в сотне музыкальных экспертов проекта «Ну-ка все вместе» на «России 1», съемки уже начались. Что касается альбома «Тутси», о нем пока рано говорить, мы записали новую композицию и готовимся к выступлению на юбилейном вечере Виктора Дробыша 26 февраля.
Passion.ru: Из-за чего распалась группа — внутренние конфликты или?..
Ирина Ортман: Почему говорят про конфликты? Группа прекратила существование, потому что закончился контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша и каждая из нас пошла своей дорогой: кто-то в семью, кто-то в сольное творчество. Мы всегда были и остаемся близки с девочками, мы столько прошли вместе, что даже если у нас и бывают разногласия, то мы никогда не выносим сор из избы.
Фото: Фото из личного архива Ирины Ортман
Passion.ru: Какие у вас отношения с другими участницами группы?
Ирина Ортман: Прекрасные. Леся, Маша и Наташа для меня как сестры, с экс-солистками мы тоже общаемся, но очень редко, как, например, с Сабриной. С Настей Крайновой пересекаемся на мероприятиях, здороваемся. Вопреки слухам и домыслам, ничего плохого не буду говорить ни про кого, потому что даже если у нас и были недопонимания, то прошло уже больше десяти лет, а я живу сегодняшним днем.
Passion.ru: Вы родились в музыкальной семье. Поете едва ли не с младенчества. Вы с детства хотели быть артисткой?
Ирина Ортман: Да, и за это большая отдельная благодарность моему папе Виктору Ортману. Он невероятно талантливый артист, автор, педагог. С детства под его чутким руководством я делала свои первые шаги на музыкальном поприще, и если бы не он, возможно, мы бы сейчас с вами не разговаривали.
Видео из архива Ирины Ортман
Passion.ru: Первая популярность пришла к вам во время участия в «Фабрике звезд». Но к моменту вашего прихода в проект у вас уже был опыт сценической работы и сотрудничества с известными музыкантами. Почему вы решили все же пойти на кастинг шоу?
Ирина Ортман: Прохор Шаляпин уговорил. Он сказал: «Ортман, что ты теряешь?» В итоге собралась компания приятелей и пошла стоять эту километровую очередь у «Останкино». По моей кандидатуре у продюсеров были долгие споры и сомнения, но в итоге все сложилось в лучшую для меня сторону. Я рада, что этот проект был в моей жизни. Даже сейчас с удовольствием соглашаюсь, когда предлагают провести прямой эфир в Instagram с аккаунтом проекта.
Passion.ru: После завершения проекта вы стали петь в группе «Тутси», но через несколько лет начали сольную карьеру. В тот период вы ушли из коллектива или работали параллельно?
Ирина Ортман: После «Фабрики» был большой гастрольный тур, к тому моменту я получила «Стопудовый хит» за «Меняю», стала номинантом «Золотого граммофона» и других премий. Когда предложили участие в «Тутси», я думала, сомневалась, сейчас не жалею. Мое сольное творчество всегда шло параллельно работе в коллективе. В 2007 году в альбом «Капучино» вошли два моих сольных трека, работа шла параллельно, и когда коллектив распался, я уже твердо стояла на ногах и знала, куда мне нужно идти.
Passion.ru: Многие выпускницы «Фабрики» — не будем называть имен — жаловались на невыносимые условия работы в коллективах. А что вспоминаете вы из тех времен?
Ирина Ортман: У всех бывает и хорошее, и плохое. Мы не роботы, мы живые люди со своим характером, своими привычками. Да, были долгие гастроли, ранние вылеты, перелеты с пересадками, но все это ничто по сравнению с тем ощущением, когда ты выходишь к зрителю и он поет вместе с тобой, ждет тебя. Я вспоминаю это время только с теплотой и благодарностью.
Фото: Фото из личного архива Ирины Ортман
Passion.ru: Ирина, вы участвовали в известных шоу «Жестокие игры» и «Большие гонки». Вы любите экстрим? В чем бы хотели себя испытать? Есть ли у вас страх, который хотелось бы побороть? И на что вы никогда не решитесь?
Ирина Ортман: А еще я стала победителем, единственной девочкой в сезоне шоу «Фактор страха» на НТВ. Честно, я не так сильно люблю экстрим, как, видимо, он меня. Такие проекты приходят всегда, дают мне массу эмоций, сил и мыслей. Я каждый раз открываю себя заново — и это круто, поэтому готова к новым предложениям. Хочу перебороть страх высоты…
Passion.ru: Вы второй раз замужем. Чем вас так покорил будущий супруг Роман, что вы решились начать новую жизнь и уйти от первого мужа?
Ирина Ортман: Это была любовь с первого взгляда. Такое нельзя описать словами, рассказать, это надо чувствовать. Мой муж — лучший мужчина для меня, за ним как за каменной стеной. Повторюсь, такое нельзя описать просто словами, это то, что дается свыше.
Passion.ru: Какой была Ирина Ортман в первом браке и какой стала во втором?
Ирина Ортман: Мне сложно оценивать себя со стороны, но могу с уверенностью сказать, что во втором браке я стала спокойнее, увереннее в себе, более домашней. Людям свойственно меняться, а семейная жизнь — один из главных факторов для этих перемен.
Passion.ru: Не многие решаются на такой смелый поступок. Тысячи семей живут будто по привычке. Что можете посоветовать тем, кто не решается сделать главный шаг в сторону перемен?
Passion.ru: Мне кажется, они просто не встретили еще своего человека. Когда эта встреча произойдет, то появится и смелость, и готовность пойти на риски. А если сейчас люди живут вместе и их все устраивает, потому что они ничего не меняют, значит, так для них нужно.
Passion.ru: Почему дочь мужа от первого брака живет с вами? Трудно было найти общий язык с чужим ребенком?
Ирина Ортман: Легко. Мы с Лилей лучшие подружки, многие даже считают, что мы похожи внешне. Признаюсь, я тоже нахожу сходство. Я не люблю обсуждать личную жизнь, выставлять ее нарочито напоказ. Скажу одно: это было решение Романа для пользы дочери, у нее здесь школа, друзья, комфорт.
Passion.ru: Даже в самых счастливых семьях случаются ссоры. Как вы выходите из кризисных ситуаций?
Ирина Ортман: Конечно, случаются, особенно когда вы долго в браке. Нас пошатнул трехлетний кризис. Но сейчас могу точно сказать — спасти отношения может только женская мудрость. Я убеждена, что в отношениях главный хранитель и разрушитель — женщина.
Мужчина никогда не уйдет, если ему хорошо. И тогда, может быть, была моя вина. Где-то задушила своей любовью, где-то не доверяла.
Личный архив
Личный архив
Надо любить, принимать и не пытаться изменить человека, тогда он изменится сам. И все будет хорошо.
Passion.ru: В вашем Instagram-аккаунте мало фото с супругом. Он не любит быть в центре внимания?
Ирина Ортман: Не любит. Но иногда я публикую совместные фото и сториз. Мы разделяем дом и работу. Моя публичная профессия — это мой выбор, а не моей семьи.
Passion.ru: У вас уже сложились какие-то семейные традиции?
Ирина Ортман: Мы стараемся чаще отдыхать вместе, например, в любимом Сочи. Выходные тоже в основном всегда для семьи. В Новый год я отказываюсь от работы, потому что для нас важно встретить этот праздник вместе.
Фото: Фото из личного архива Ирины Ортман
Passion.ru: Ирина, вы известная певица, счастливая жена, красивая женщина… А какая вы хозяйка? Находите ли вы время, чтобы, например, приготовить что-то вкусное для мужа?
Ирина Ортман: Без ложной скромности я назову себя отличной хозяйкой. Домочадцы подтвердят. Завтрак, обед, ужин — все готовлю сама, и первое, и второе, и компот (смеется). Мне кажется, время всегда можно найти, было бы желание. Я еще и с собаками гуляю.
Passion.ru: Вы не скрываете, что делаете «уколы красоты». А как вы относитесь к пластической хирургии?
Ирина Ортман: Мы все не молодеем, и выглядеть красиво в своем возрасте — это большая работа над собой. Я принимаю витамины, посещаю косметолога. Сегодня можно многое исправить спортом и питанием. К пластической хирургии я отношусь хорошо в целом, если все в меру и оправданно, а не когда это блажь и люди в итоге меняются не в лучшую сторону.
Passion.ru: Как вы стали вегетарианкой? Как изменилась ваша жизнь после отказа от мяса? А если к вам приходят гости, вы готовите мясные блюда?
Ирина Ортман: После Великого поста я поняла, что не нуждаюсь в мясе. Когда начинаешь копать еще глубже, понимаешь эту философию и развиваешься вместе с ней. Уже 20 лет я не ем мяса, исключила рыбу, яйца, и мне так комфортно. Я никому не навязываю свое мнение, но чувствовать и выглядеть я стала лучше после отказа от мяса. Блюда готовлю, таких стереотипов у меня нет, я уважаю личный выбор каждого.
Фото: Фото из личного архива Ирины Ортман
Passion.ru: И вернемся вновь к творчеству. Вы видите себя в ближайшем будущем больше как сольную артистку или как участницу «Тутси»?
Ирина Ортман: Я вижу себя на сцене, рука об руку с музыкой и творчеством. Сольное творчество, участие в «Тутси» или другой проект… Музыка всегда была, есть и будет частью меня и моей жизни.
Фото и видео: личный архив Ирины Ортман