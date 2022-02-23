Ирина Ортман: «С дочерью мужа мы лучшие подружки и даже похожи внешне»

Passion.ru: Ирина, у вас сейчас активный период: готовитесь к съемкам клипа, записи нового трека и выпуску альбома группы «Тутси». Расскажите о ваших проектах.

Ирина Ортман: Все мои планы немного приостановил коронавирус, которым я повторно заболела в конце января. И, к сожалению, многое из того, что было запланировано, встало на паузу, в том числе и запись песни, и съемка клипа. Сейчас все стабилизировалось, тест отрицательный и я снова в строю.

Песню «Мой маяк» надеюсь выпустить в ближайшее время. Клип на трек «Хочу», которую написал Вадим Антонов, планируем снимать в марте. Сейчас я буду вновь, уже в четвертый раз в жюри в сотне музыкальных экспертов проекта «Ну-ка все вместе» на «России 1», съемки уже начались. Что касается альбома «Тутси», о нем пока рано говорить, мы записали новую композицию и готовимся к выступлению на юбилейном вечере Виктора Дробыша 26 февраля.

Passion.ru: Из-за чего распалась группа — внутренние конфликты или?..

Ирина Ортман: Почему говорят про конфликты? Группа прекратила существование, потому что закончился контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша и каждая из нас пошла своей дорогой: кто-то в семью, кто-то в сольное творчество. Мы всегда были и остаемся близки с девочками, мы столько прошли вместе, что даже если у нас и бывают разногласия, то мы никогда не выносим сор из избы.