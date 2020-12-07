Какие 5 неожиданных способов помогут избавиться от второго подбородка
Как сообщает онлайн-портал «Медик форум», есть 5 необычных, но уже доказавших свою эффективность методов. Среди них эксперты выделяют жевание жвачки: во время этого процесса вы не только удаляете кусочки пищи, застрявшие между зубов, и возвращаете свежесть дыханию, но и напрягаете лицевые мышцы, что помогает вернуть им тонус и подтянуть кожу в проблемной нижней трети. Также эксперты положительно отозвались о тренде на утиные губы. Речь не о гиперувеличении филлерами, а о выпячивании своих на селфи, чтобы они казались более пухлыми. Несмотря на то, что подобные фотографии в последнее время ничего кроме снисходительной улыбки или раздражения не вызывают, подобный метод выступает в качестве тренировки, которая также помогает избавиться от лишнего жира в области подбородка.
Третья рекомендация специалистов — пить больше воды. Это необходимо для контроля аппетита и снижения лишнего веса, который зачастую и становится одной из основных причин появления второго подбородка и брылей. Конечно же, не стоит забывать и о контроле осанки, ведь нарушение статики шеи ведет к спазмированию и укорочению мышц, выдвижению головы вперед, из-за чего также овал лица может потерять былую четкость. Специалисты советуют держать спину прямо, а голову — высоко, в том числе и когда вы пользуетесь гаджетами. И последний способ — массаж проблемной области эфирными маслами, чтобы избавиться от лишнего жира и расслабить напряженные мышцы. Делать это нужно 2-3 раза в день по 5-10 минут.
Фото: depositphotos
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