Ирина Хакамада впервые вышла в свет после смерти мужа

О смерти Владимира Сиротинского стало известно в середине сентября. Он скончался от проблем с сердцем. О трагедии Хакамада рассказала в личном блоге, опубликовав последний сет супруга.

Ирина Хакамада тяжело переживала смерть супруга, который также стал отцом ее особенной дочери. Стоит отметить, что отношения у них, как не раз рассказывала звезда, были необычными, открытыми.

«Это должен быть высочайший уровень осознанности. Такой брак не подходит тем, кто под свободными отношениями подразумевает что-то вроде: "Делаю, что хочу, занимаюсь сексом направо и налево, а живем мы вместе, потому что у нас ребенок, или мы не можем поделить жилплощадь или бизнес". Такой вынужденно свободный брак... "Открытый" брак подходит взрослым людям, которые долго прожили в семье, которые ценят друг друга как личностей, чувствуют, что они на одной волне, они не могут друг без друга...