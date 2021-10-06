Ирина Хакамада впервые вышла в свет после смерти мужа
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ирина Хакамада впервые вышла в свет после траура по погибшему супругу. Звезда появилась на премьере фильма «Не время умирать».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На дорожку Хакамада вышла в casual-образе – темные брюки она сочетает с белым худи и кедами. Поверх она набросила черный пиджак, образ дополнила черная шапка и темные очки.
О смерти Владимира Сиротинского стало известно в середине сентября. Он скончался от проблем с сердцем. О трагедии Хакамада рассказала в личном блоге, опубликовав последний сет супруга.
Ирина Хакамада тяжело переживала смерть супруга, который также стал отцом ее особенной дочери. Стоит отметить, что отношения у них, как не раз рассказывала звезда, были необычными, открытыми.
«Это должен быть высочайший уровень осознанности. Такой брак не подходит тем, кто под свободными отношениями подразумевает что-то вроде: "Делаю, что хочу, занимаюсь сексом направо и налево, а живем мы вместе, потому что у нас ребенок, или мы не можем поделить жилплощадь или бизнес". Такой вынужденно свободный брак... "Открытый" брак подходит взрослым людям, которые долго прожили в семье, которые ценят друг друга как личностей, чувствуют, что они на одной волне, они не могут друг без друга...
Фото: Макс Светский/Passion.ru, Global Look Press