Ирина Хакамада рассказала о лучшем молодом любовнике и принципах «открытого» брака

Ирина Хакамада, которая сейчас замужем за менеджером Владимиром Сиротинским, состоит в браке четвертый раз. Она не раз заявляла, что у них с мужем свободные отношения, в которых нет места для ревности. «Это должен быть высочайший уровень осознанности. Такой брак не подходит тем, кто под свободными отношениями подразумевает что-то вроде: "Делаю, что хочу, занимаюсь сексом направо и налево, а живем мы вместе, потому что у нас ребенок или мы не можем поделить жилплощадь или бизнес". Такой вынужденно свободный брак... "Открытый" брак подходит взрослым людям, которые долго прожили в семье, которые ценят друг друга как личностей, чувствуют, что они на одной волне, они не могут друг без друга... После первой измены было больно. Я долго думала, оставаться или нет. Может, надо было свалить, может, я сделала глупость... Но, думаю, следующий был бы такой же. У меня все мужики бабники. Видимо, мне нравятся интересные мужики, а они все бабники... Кроме того, у нас женщин больше, чем мужчин», — объяснила она свой взгляд на семью в шоу на Youtube-канале «Стрелец-молодец».

Кроме того, откровенно Хакамада рассказала и о своей интимной жизни: «У меня лучший секс был с 45 до 55 лет. Появился молодой человек, который был младше на 30 лет, когда мне как раз исполнилось 55. Мы прекрасно провели 5 лет. Ни в кого из своих любовников я серьезно не влюблялась. Конечно, были чувства, некая влюбленность.... Но это не когда говоришь человеку, что любишь его и готов с ним жить. И у мужа то же самое. Нам удобнее вместе жить. А друзья и парни у меня все младше и младше. Мне вместе тусуемся, ходим на пати и прекрасно проводим время».