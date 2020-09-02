65-летнюю Хакамаду в кожаном пальто в Сети сравнили с героиней «Матрицы»
Фото: Instagram @irina_hakamada
Хакамада продемонстрировала свою вариацию на тему power dressing («стиль сильных женщин» — прим. ред.). Писательница позирует в остромодном пальто из грубой кожи, дополненном карманами с крупными клапанами, металлической фурнитурой и капюшоном. Look с бунтарским настроением полностью сформирован вокруг монохромного черного цвета с бликами на гладкой текстуре кожи. Дополнил его традиционный для стиля Ирины аксессуар — темные очки-броулайнеры овальной формы.
В Сети образ Хакамады сравнили с героиней легендарного боевика сестер Вачовски: «Как из "Матрицы"», «Люди в черном», «Морфеус, ты ли это?», «Тринити, подруга Нео». Не забыли фолловеры и о комплиментах: «Выглядите на 30 лет моложе своего возраста», «Стильная, молодая живая!», «Стиль — супер!», «Шикарная» — пишут в комментариях.
Фото: kinopoisk.ru
Стиль девушки-хакера и подруги Нео Тринити разбирают не мельчайшие детали и цитируют уже не первый год. И сходство с образом Ирины Хакамады определенно есть. А как считаете вы?
Фото: Instagram @irina_hakamada, Globallook, kinopoisk.ru
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