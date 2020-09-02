65-летнюю Хакамаду в кожаном пальто в Сети сравнили с героиней «Матрицы»

В Сети образ Хакамады сравнили с героиней легендарного боевика сестер Вачовски: «Как из "Матрицы"», «Люди в черном», «Морфеус, ты ли это?», «Тринити, подруга Нео». Не забыли фолловеры и о комплиментах: «Выглядите на 30 лет моложе своего возраста», «Стильная, молодая живая!», «Стиль — супер!», «Шикарная» — пишут в комментариях.