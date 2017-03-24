Ирина Хакамада рассказала, как у ее «особенной» дочери был обнаружен рак
Сегодня гостьей ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале стала Ирина Хакамада. Она рассказала Дмитрию Борисову об особенностях своей дочери Марии, которой еще до рождения был поставлен диагноз: синдром Дауна. Женщина вспомнила о самом страшном периоде в их жизни.
В 2004 году, в разгар политической карьеры Ирины, ее семья столкнулась с серьезным испытанием. Заболела дочь: температура, боли во всем теле. Врачи взяли анализы и шокировали подозревавших простуду родителей диагнозом: рак. У Маши был обнаружен лейкоз — болезнь кроветворной системы.
«Муж (Ирина родила дочь Машу в браке с четвертым супругом Владимиром Сиротинским — Прим.ред.) сказал: "Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать"», — вспомнила гостья программы.
Это непростое решение, огромное количество бессонных ночей были вознаграждены: после курса лечения, в тот же день, когда закончилась президентская кампания, у дочери наступила ремиссия. «Моя дочурка прошла через настоящий ад: химиотерапию, гормоны. Раз в месяц девочке делали пункцию спинного мозга. У Машеньки выпали все волосы. От гормонов ее раздуло, как шарик. Но доченька стоически переносила все испытания! Никогда не жаловалась», — рассказывала Ирина ранее. После болезни, вопреки запретам врачей, семья уехала на море. Ребенок, не чувствуя болезни, окончательно поборол ее.
Сейчас Маша живет активной жизнью, любит караоке, обожает восточные танцы. Планирует выйти замуж за своего возлюбленного Влада и даже обзавестись детьми. У партнера девушки — тот же диагноз, однако специалисты уверяют: у них есть шанс зачать здоровых детей.
«У этих детей нет никакой агрессии и зла, у них все люди — это прекрасные люди. Я поняла, что эти дети по-другому видят время и пространство. Для них нет молодости и старости. Для них нет никакого понятия "вчера, "в далеком будущем" или "завтра", у них все каждую секунду здесь и сейчас», — объяснила Ирина в эфире шоу, назвав дочь «инопланетянкой».
«Особенным» детям нужно особенное воспитание, считает мама девушки. Для себя она решила лишь поправлять дочь, не трогать ее мир и давать ей все возможности для развития и счастья. Хакамада уверена: ее дочь должна как можно больше соприкасаться с миром, учиться вместе с обычными детьми — окружающий мир также преподает уроки. Например — защищаться, когда тебя дразнят сверстники.
Дочь на подиуме Russian fashion week
Публикация от Ирина Хакамада (@irina_hakamada)
«Когда у вас наступает отчаяние, помните в этот момент, что у кого-то дети умирают от рака, а ваши здоровы. У кого-то дети не могут двигаться, у кого-то — глухонемые, а у кого-то — слепые. А у кого-то вообще нет детей, и они готовы пригреть и взять из детского дома, лишь бы только был свой ребенок. А кто-то вообще инвалид по жизни, он не то что о детях, ему хоть какую-то подружку найти. Прекратите. Несчастий много. Соревноваться, у кого круче, не получится. В этой жизненной гонке, такой короткой, зависит только от вас — будет ли она счастьем, или вы потратите ее на проклятие того, что с вами случилось», — обратилась Хакамада к родителям «особенных» детей.
Фото: instagram, кадры из эфира шоу