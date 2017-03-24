62-летняя Ирина Хакамада поведала о тяжелой болезни и особенностях своей взрослой дочери.

Сегодня гостьей ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале стала Ирина Хакамада. Она рассказала Дмитрию Борисову об особенностях своей дочери Марии, которой еще до рождения был поставлен диагноз: синдром Дауна. Женщина вспомнила о самом страшном периоде в их жизни.

В 2004 году, в разгар политической карьеры Ирины, ее семья столкнулась с серьезным испытанием. Заболела дочь: температура, боли во всем теле. Врачи взяли анализы и шокировали подозревавших простуду родителей диагнозом: рак. У Маши был обнаружен лейкоз — болезнь кроветворной системы.

«Муж (Ирина родила дочь Машу в браке с четвертым супругом Владимиром Сиротинским — Прим.ред.) сказал: "Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать"», — вспомнила гостья программы.

Это непростое решение, огромное количество бессонных ночей были вознаграждены: после курса лечения, в тот же день, когда закончилась президентская кампания, у дочери наступила ремиссия. «Моя дочурка прошла через настоящий ад: химиотерапию, гормоны. Раз в месяц девочке делали пункцию спинного мозга. У Машеньки выпали все волосы. От гормонов ее раздуло, как шарик. Но доченька стоически переносила все испытания! Никогда не жаловалась», — рассказывала Ирина ранее. После болезни, вопреки запретам врачей, семья уехала на море. Ребенок, не чувствуя болезни, окончательно поборол ее.

Сейчас Маша живет активной жизнью, любит караоке, обожает восточные танцы. Планирует выйти замуж за своего возлюбленного Влада и даже обзавестись детьми. У партнера девушки — тот же диагноз, однако специалисты уверяют: у них есть шанс зачать здоровых детей.