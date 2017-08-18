Новый выпуск передачи «Мужское и женское» на «Первом канале» был посвящен людям с синдромом Дауна, которые несмотря ни на что живут полноценной жизнью.

Среди участников шоу была «особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская и ее возлюбленный Влад Ситдиков, а также Эвелина Бледанс вместе с пятилетним сыном Семеном, у которого также диагностировали синдром Дауна. На своей странице в Instagram Эвелина опубликовала фото со съемок, анонсировав грядущий выпуск и намекнув на то, что в скором времени Мария Сиротинская и Влад Ситдиков поженятся.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 17 2017 в 9:13 PDT

«Очень прошу вас посмотреть сегодня «Мужское и женское» в 16 часов на Первом канале! Важная тема – социализация и достижения людей с синдромом Дауна. О наших олимпийских чемпионах, о деревне «Светлана» под Питером, где живут люди с особенностями развития, и которой, конечно же, нужна помощь. Счет будет размещен на экране. А также о грядущей свадьбе дочери Ирины Хакамады Маши Сиротинской и парня с синдромом Дауна Владом Ситдиковым», — написала она. Сами влюбленные на вопрос ведущего Александра Гордона о грядущей свадьбе ответили уклончиво, но отметили, что в планах у них создать крепкую и счастливую семью.