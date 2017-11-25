Ирина Хакамада: «Люди, сдвинутые на здоровом образе жизни, — дикие зануды»
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62-летняяя Ирина Хакамада раскритиковала приверженцев ЗОЖ.
Долгие годы Ирина Хакамада сохраняет отличную фигуру. В одном из интервью она рассказала свои секреты:
«Супер выглядите!», «Как четко все изложили) спасибо», «Эхх какая Вы! Богиня благоразумия! Обожаю», «Да , без фанатизма , и только так», — согласились с Ириной подписчики.
Недавно их любимица показывала «студенческое» фото. Мало что изменилось, правда?
Фото: instagram, globallookpress