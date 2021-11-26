Ирина Дубцова вновь решилась на пластическую операцию: «Имплантов больше нет»

Экс-солистка группы «Девочки» никогда не скрывала того, что прибегала к услугам пластического хирурга ради изменения формы своей груди. Как рассказывала сама Дубцова, операция была ее давней мечтой. «Я увеличила грудь, потому что мечтала о красивом бюсте с 16 лет, и когда стало ясно, что больше "единички" природа мне не определила», — рассказывала она в одном из интервью.

Однако спустя годы Ирина решила вернуть свой «природный» размер. Как объясняет певица, дело в том, что после того как она сбросила лишний вес, ее грудь перестала соответствовать ее нынешней фигуре и изрядно полнила обладательницу. «Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально, короче», — написала она в сторис своего Instagram-аккаунта.