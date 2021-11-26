Ирина Дубцова вновь решилась на пластическую операцию: «Имплантов больше нет»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Экс-солистка группы «Девочки» никогда не скрывала того, что прибегала к услугам пластического хирурга ради изменения формы своей груди. Как рассказывала сама Дубцова, операция была ее давней мечтой. «Я увеличила грудь, потому что мечтала о красивом бюсте с 16 лет, и когда стало ясно, что больше "единички" природа мне не определила», — рассказывала она в одном из интервью.
Однако спустя годы Ирина решила вернуть свой «природный» размер. Как объясняет певица, дело в том, что после того как она сбросила лишний вес, ее грудь перестала соответствовать ее нынешней фигуре и изрядно полнила обладательницу. «Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально, короче», — написала она в сторис своего Instagram-аккаунта.
Об уменьшении форм Дубцова задумалась еще год назад, и вот ее мечта воплотилась в реальность. Исполнительница хита «Люби меня долго» вновь оказалась на операционном столе. «Настал этот долгожданный день! Самое классное — что имплантов больше нет! Это было мое решение», — ликует певица в своих сторис.
Ранее на аналогичную операцию также решилась 26-летняя британская актриса Клелия Теодору. Она сделала маммопластику в 19 лет, однако спустя годы бюст стал доставлять ей большие неудобства.
Фото: Global Look press