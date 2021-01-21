Британская актриса уменьшила грудь и заявила, что это лучшее решение в ее жизни

Клелия добавила, что многие девушки были шокированы тем, что она по доброй воле уменьшила свой бюст, когда все вокруг его увеличивали. «Я ненавидела свои сиськи и была недовольна, какими огромными они были», – категорично отметила она. Операция, по словам звезды, обошлась ей очень дорого, но при этом «стоила каждого пенни». Сейчас она может носить абсолютно любую одежду, которая ей нравится, ее перестали мучить проблемы со здоровьем, потому она абсолютно не жалеет о принятом решении.

Фото: Instagram cleliatheodorou

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