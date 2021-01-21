Британская актриса уменьшила грудь и заявила, что это лучшее решение в ее жизни
Фото: Instagram cleliatheodorou
Как сообщило онлайн-издание Daily Mail, актриса и популярная телезвезда призналась, что сделала редукционную маммопластику еще в 19-летнем возрасте. Об этом она лично сообщила своим подписчикам, после того как они задали ей в сторис вопрос: «Делали ли вы грудь?» В качестве причины данного решения она назвала то, что на протяжении всей юности страдала от чрезмерного внимания мужчин, перенапряжения в шее и головной боли. «Я не могла купить красивое белье, бикини топы и многие платья из-за своей груди — это было пыткой», — объяснила звезда.
Клелия добавила, что многие девушки были шокированы тем, что она по доброй воле уменьшила свой бюст, когда все вокруг его увеличивали. «Я ненавидела свои сиськи и была недовольна, какими огромными они были», – категорично отметила она. Операция, по словам звезды, обошлась ей очень дорого, но при этом «стоила каждого пенни». Сейчас она может носить абсолютно любую одежду, которая ей нравится, ее перестали мучить проблемы со здоровьем, потому она абсолютно не жалеет о принятом решении.
Фото: Instagram cleliatheodorou
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