Ирина Дубцова показала, как выглядела в 13 лет: «С тех пор лицо и принципы не изменились»

«Тут мне лет 13. С тех пор особо ничего не изменилось. Ни лицо, ни принципы», — подписала артистка видео.

«Малышка чудесная», «Хорошенькая! Ирочка, а песни ты пела уже тогда со смыслом!», «Куколка», «Умница», «Прелесть, как была такой и осталась», «С сыном очень похожи! Миленькая. Счастья вам!», «Да и правда , такая малая но уже рассудительная. Кто бы знал, что заложено в таком человечке», «Ничего не изменилось, вы как были самой лучшей, так и остались», «Какое солнышко маленькое еще», «В 13 лет хорошенькая, а сейчас — огонь!», — написали Ирине Дубцовой в комментариях.

Ирину не раз обвиняли в том, что она делала пластические операции. Этим видео артистка показала, что ее лицо осталось прежним. Ранее Дубцова также публиковала архивные фото: «Такой же нос, глаза и скулы», — отмечала певица.