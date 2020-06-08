Ирина Дубцова показала, как выглядела в 13 лет: «С тех пор лицо и принципы не изменились»
Фото: Instagram
38-летняя Ирина Дубцова на сцене с детства. Сначала она пела в группе «Джем», созданной ее родителями в Волгограде, затем она выступала в группе «Девочки», потом в ее жизни была «Фабрика звезд», после которой к молодой артистке пришла большая популярность.
Ирина поделилась с подписчиками в Instagram архивным видео, в котором показала, какой была в начале своей карьеры.
«Тут мне лет 13. С тех пор особо ничего не изменилось. Ни лицо, ни принципы», — подписала артистка видео.
«Малышка чудесная», «Хорошенькая! Ирочка, а песни ты пела уже тогда со смыслом!», «Куколка», «Умница», «Прелесть, как была такой и осталась», «С сыном очень похожи! Миленькая. Счастья вам!», «Да и правда , такая малая но уже рассудительная. Кто бы знал, что заложено в таком человечке», «Ничего не изменилось, вы как были самой лучшей, так и остались», «Какое солнышко маленькое еще», «В 13 лет хорошенькая, а сейчас — огонь!», — написали Ирине Дубцовой в комментариях.
Ирину не раз обвиняли в том, что она делала пластические операции. Этим видео артистка показала, что ее лицо осталось прежним. Ранее Дубцова также публиковала архивные фото: «Такой же нос, глаза и скулы», — отмечала певица.
Фото и видео: Instagram
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