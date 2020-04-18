Ирина Дубцова поделилась архивным фото и ответила на обвинения в пластике: «Такой же нос, глаза и скулы»

Отметим, что 38-летняя Ирина Дубцова не скрывает, что пользуется инъекционными методами поддержания молодости: «Чего тут скрывать — мне 35! Уколы красоты поколению "Секса в большом городе" в помощь. Глупо в наше время критиковать тех, кто не пренебрегает современными достижениями медицины и косметологии. Те, кто "против", я считаю, просто думают, что подобные методы сохранения молодости и красоты лица и тела им не по карману! Это не так! Можно, конечно, "намазаться огурцом" и ждать волшебного омоложения, я не против фантазий и с детства люблю сказки, но…».

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