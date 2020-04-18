Ирина Дубцова поделилась архивным фото и ответила на обвинения в пластике: «Такой же нос, глаза и скулы»
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Фото: Instagram Ирины Дубцовой
Ирина Дубцова поделилась с фолловерами видео с новой стрижкой и посетовала на то, что из-за вынужденной самоизоляции не может записать новую песню. Однако многие заподозрили артистку в пластике: «Ириша очень красива, но ничегошеньки общего с прежней собой она не имеет. Просто другой человек Если бы не её аккаунт, я бы подумала, что это другая девушка…», «Это кто? Вы?», «Подумал, что Бузова», «На себя не похожа», «Не узнаю.🤦♂️ Что с собой сделала?»— удивляются фолловеры.
Певица отреагировала на комментарии, опубликовав в Stories свое фото 16-летней давности: «Такой же нос, глаза и скулы. А цвет волос и брови-нити да, за шестнадцать лет рискнули смениться… Мода! Извините)».
Фото: Instagram Ирины Дубцовой
Отметим, что 38-летняя Ирина Дубцова не скрывает, что пользуется инъекционными методами поддержания молодости: «Чего тут скрывать — мне 35! Уколы красоты поколению "Секса в большом городе" в помощь. Глупо в наше время критиковать тех, кто не пренебрегает современными достижениями медицины и косметологии. Те, кто "против", я считаю, просто думают, что подобные методы сохранения молодости и красоты лица и тела им не по карману! Это не так! Можно, конечно, "намазаться огурцом" и ждать волшебного омоложения, я не против фантазий и с детства люблю сказки, но…».
А вам нравится Ирина Дубцова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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