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Ирина Дубцова и ее бывший муж Роман Черницын воссоединились на семейном празднике

Солист группы Plazma Роман Черницын поздравил сына Артема с 14-летием.

Во вторник, 3 марта, единственный сын популярной певицы Ирины Дубцовой отметил день рождения. На семейный праздник, который устроила мама юноши, приехал и его отец — солист группы Plazma Роман Черницын.

«Папулькин приехал поздравлять», — написала Ирина под трогательными фотографиями сына и его отца.

«А вот на грандиозный банкет в пятницу родителей "маленький сыночек" не позвал 😂😂😂 14 лет, мол, мы тут сами разберемся», — пожаловалась она.

«Поздравляем! Красавчики!!! Так быстро пролетели 14 лет! Как сейчас помню фабрику и предложения от Романа», «Тут уже сыночек больше папы», «Ребенок — копия папа! Красавчик», «Как же они похожи сына копия папы всего самого наилучшего вашему имениннику», «На мой взгляд, сын оооочень на Иру похож! Поздравляю с очередным этапом взросления», «Мужает пацан. Скоро и дома не удержать такого юнца: первая любовь, взросление, новые интересы», — обсуждают снимки подписчики.

Ирина Дубцова и Роман Черницын познакомились в Волгограде, где они оба жили на тот момент. Спустя 6 лет, в 2004 году они поженились. Еще через два года, в 2006-м, родился их сын Артем. Ирина и Роман не смогли сохранить семью, но остались в хороших отношениях ради благополучия общего сына.

Фото и видео: instagram

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