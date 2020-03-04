Ирина Дубцова и ее бывший муж Роман Черницын воссоединились на семейном празднике

«А вот на грандиозный банкет в пятницу родителей "маленький сыночек" не позвал 😂😂😂 14 лет, мол, мы тут сами разберемся», — пожаловалась она.

«Поздравляем! Красавчики!!! Так быстро пролетели 14 лет! Как сейчас помню фабрику и предложения от Романа», «Тут уже сыночек больше папы», «Ребенок — копия папа! Красавчик», «Как же они похожи сына копия папы всего самого наилучшего вашему имениннику», «На мой взгляд, сын оооочень на Иру похож! Поздравляю с очередным этапом взросления», «Мужает пацан. Скоро и дома не удержать такого юнца: первая любовь, взросление, новые интересы», — обсуждают снимки подписчики.

Ирина Дубцова и Роман Черницын познакомились в Волгограде, где они оба жили на тот момент. Спустя 6 лет, в 2004 году они поженились. Еще через два года, в 2006-м, родился их сын Артем. Ирина и Роман не смогли сохранить семью, но остались в хороших отношениях ради благополучия общего сына.