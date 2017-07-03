48-летний продюсер продемонстрировал невероятное сходство с коллегой

Чувству юмора Иосифа Пригожина можно только позавидовать. Самокритичности ему тоже не занимать. В своем блоге мужчина повеселил поклонников фотографией, на которой он «примеряет парик». «На кого я похож с такой прической?», — задается вопросом мужчина.

Большинство подписчиков решили, что Пригожин похож на своего коллегу по шоу-бизнесу и одновременно тезку — Иосифа Кобзона. Однако были и оригинальные версии. «На Александра Серова похож», «На Юрия Никулина», «На Винокура», «На Цекало», «На Аврама Руссо», «На Мел Гибсона», «Элвис Пресли», «Кашпировский! Пошла за банкой с водой», «Почти на Сталина», «На молодого Брежнева», «На Милоша Биковича не много», «Мутко», «На таксиста», «На Шрэка в парике!», «На хорошего человека», — комментируюи подписчики и друзья. Не все из них были в восторге от преображения: «Харизму прикрыл», «Такой обыкновенный с этой причёской. "Пригожин" - это уже стало брендом».

Супруга продюсера придерживается мнения большинства: «Иосиф Давыдович, конечно». А как думаете вы?