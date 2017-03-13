Иосиф Пригожин для Валерии — не просто супруг. Он и друг, и продюсер, и защитник, и тот, от кого она в свои 48 лет хотела бы родить ребенка. Поклонники эту пару считают идеальной, отмечают они и чувство юмора, которое помогает Иосифу очаровывать всех вокруг.

«Красавица и чудовище) Вместе уже 14 лет», — такими словами поздравил он свою жену с годовщиной.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Мар 13 2017 в 6:33 PDT

«Очень красивая пара», «Это так мило. Счастья, здоровья, любви и процветания вашей семье», «Разве можно так, Иосиф?! Вы - обаятельный мужчины! И глаза у Вас очень добрые!», — комментируют подписчики.

Сейчас пара проводит время в Риме. Иосиф и Валерия встречаются с друзьями, посещают достопримечательности. «14 лет назад мы познакомились, и для нас началась совсем другая, уже совместная история. Как романтично отметить эту дату в прекрасном Риме, в этом вечном городе, внешний облик которого так основателен и незыблем», — написала певица вчера.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)Мар 12 2017 в 4:05 PDT

Незадолго до этого семья побывала в ОАЭ.

Фото: instagram.com