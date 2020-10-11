Иосиф Пригожин показал Валерию в неожиданном образе: «Моя ласковая кошечка»

Поклонники в комментариях умиляются милым, трогательным и игривым отношениям между супругами: «Вы так любите свою жену, так приятно смотреть как вы ею всегда любуетесь», «Иосиф, накормите свою ласковую кошечку», «Какая прелесть», «Такая милая... ррррр», — оставляют комментарии подписчики.

Ранее Валерия уже показывала свою обольстительную натуру. В своем Инстаграм певица поделилась фото, на котором позирует в ярко-красном платье. Многих поклонников исполнительницы шокировал ее внешний вид, и они посчитали наряд и позу слишком вызывающими.

Валерия — третья жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина. У нее есть дети от бывшего мужа Александра Шульгина — продюсера, который и открыл публике талант своей супруги. Певица воспитывает дочь и двоих сыновей. Как только исполнительница начала отношения с Пригожиным, он решил воспитывать их как родных.