Иосиф Пригожин показал Валерию в неожиданном образе: «Моя ласковая кошечка»
Фото: Instagram/ @valeriya
Валерия — королева скромных образов, но каждому, кто работал с певицей известно — такой эпитет совсем нельзя применить к ее железному стойкому характеру. Во многом именно благодаря ему исполнительница добилась успеха в карьере. Вот и муж певицы Иосиф Пригожин не скрывает: его жена — настоящая женщина-кошка.
В своем Инстаграм продюсер поделился забавным видео с участием супруги. Голос за кадром произносит: «Это истинное лицо Валерии!», а певица показывает свою кошачью сущность под тигриный рык.
«Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу», — прокомментировал ролик любимый муж.
Поклонники в комментариях умиляются милым, трогательным и игривым отношениям между супругами: «Вы так любите свою жену, так приятно смотреть как вы ею всегда любуетесь», «Иосиф, накормите свою ласковую кошечку», «Какая прелесть», «Такая милая... ррррр», — оставляют комментарии подписчики.
Ранее Валерия уже показывала свою обольстительную натуру. В своем Инстаграм певица поделилась фото, на котором позирует в ярко-красном платье. Многих поклонников исполнительницы шокировал ее внешний вид, и они посчитали наряд и позу слишком вызывающими.
Валерия — третья жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина. У нее есть дети от бывшего мужа Александра Шульгина — продюсера, который и открыл публике талант своей супруги. Певица воспитывает дочь и двоих сыновей. Как только исполнительница начала отношения с Пригожиным, он решил воспитывать их как родных.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!