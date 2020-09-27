Валерия поделилась с поклонниками горячим архивным снимком со съемок клипа
Фото: Instagram/ @ valeriya
Валерия всегда подкупала поклонников сдержанностью и скромностью. Певица не позволяет себе откровенных нарядов и не бывает участницей пикантных скандалов. Образ добропорядчной матери и любящей жены — часть ее имиджа. Но сегодня исполнительница решила показать подписчикам свою новую сторону. Оказывается Валерия с легкостью может перевоплотиться в обольстительную роковую красотку.
На новом фото в Инстаграм певица в ярко-красном платье демонстрирует свои стройные ноги.
«В этот день 4 года назад. Эх, тогда мы ещё ничего не знали про «корону», — делится эмоциями Валерия.
Некоторые поклонники оказались совсем не готовы к такому перевоплощению: «Вульгарно!!! Надо быть скромнее!!!», «Красивая фотография, но не надо было расставлять так ноги», «Пошлая фотка», «Пахабно», — оставляют комментарии консервативные подписчики Валерии.
Сама певица восприняла такую реакцию публики с иронией: «У меня такая безупречная репутация, что её давно уже пора испортить», — написала исполнительница под одним из комментариев.
Валерия — третья жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина. У нее есть дети от бывшего мужа Александра Шульгина — продюсера, который и открыл публике талант своей супруги. Певица воспитывает дочь и двоих сыновей. Как только исполнительница начала отношения с Пригожиным, он решил воспитывать их как родных.
Фото и видео: Instagram
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