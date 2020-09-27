Валерия поделилась с поклонниками горячим архивным снимком со съемок клипа

«В этот день 4 года назад. Эх, тогда мы ещё ничего не знали про «корону», — делится эмоциями Валерия.

Некоторые поклонники оказались совсем не готовы к такому перевоплощению: «Вульгарно!!! Надо быть скромнее!!!», «Красивая фотография, но не надо было расставлять так ноги», «Пошлая фотка», «Пахабно», — оставляют комментарии консервативные подписчики Валерии.

Сама певица восприняла такую реакцию публики с иронией: «У меня такая безупречная репутация, что её давно уже пора испортить», — написала исполнительница под одним из комментариев.

Валерия — третья жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина. У нее есть дети от бывшего мужа Александра Шульгина — продюсера, который и открыл публике талант своей супруги. Певица воспитывает дочь и двоих сыновей. Как только исполнительница начала отношения с Пригожиным, он решил воспитывать их как родных.