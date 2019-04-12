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Иосиф Пригожин готов заняться продюсированием Микеллы Абрамовой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Микелла Абрамова

Фото: Instagram Микеллы Абрамовой
Продюсер заявил, что 11-летнюю дочь Алсу ждет фантастическая карьера.

24 мая в прямом эфире была поставлена финальная точка в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». Первый канал назвал победителями всех участников финала проекта, включая Микеллу Абрамову, вокруг имени которой возник скандал после объявления результатов зрительского голосования. Как рассказал во время прямого эфира ведущий шоу Дмитрий Нагиев, 11-летняя дочь Алсу отказалась принимать участие в финальном концерте. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что психологическая травма не позволила девочке выйти на сцену: «Я догадываюсь, что психологическая травма, допускаю, не позволила ей участвовать в (финальном концерте – прим.ред.). Потому что когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях – это особенно».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Иосиф высказал предположение, что Микеллу ждет фантастическая карьера: «Я готов её поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у неё фантастические, она очень талантливая. Если с таким предложением (стать продюсером Микеллы Абрамовой – прим.ред.) на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/ Голос Дети

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