Иосиф Пригожин готов заняться продюсированием Микеллы Абрамовой

24 мая в прямом эфире была поставлена финальная точка в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». Первый канал назвал победителями всех участников финала проекта, включая Микеллу Абрамову, вокруг имени которой возник скандал после объявления результатов зрительского голосования. Как рассказал во время прямого эфира ведущий шоу Дмитрий Нагиев, 11-летняя дочь Алсу отказалась принимать участие в финальном концерте. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что психологическая травма не позволила девочке выйти на сцену: «Я догадываюсь, что психологическая травма, допускаю, не позволила ей участвовать в (финальном концерте – прим.ред.). Потому что когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях – это особенно».