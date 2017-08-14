79-летний Иосиф Кобзон резко высказался о талантах коллеги

Совсем скоро, 20 сентября, легендарный певец Иосиф Кобзон даст концерт на сцене Кремлевского дворца — там он отметит свое 80-летие. Сейчас артист вовсю репетирует номера, которые он планирует исполнить. Мужчина изрядно волнуется, ведь ему предстоит петь непривычным для него способом. Возможно именно поэтому артист позволил себе не самое корректное высказывание по отношению к своей коллеге, певице Софии Ротару.

Сложность для Кобзона составляет пение под фонограмму, и он объяснил, почему. «Фонограмма нужна при записи на телевидении, почти всегда необходима при выступлении на сцене Кремлевского дворца. Но тут важно понять одну вещь. Когда артист записывает песню, он находится в определенном физическом и моральном состоянии. Повторить это состояние невозможно», — поделился Иосиф с репортером издания «Дни.ру». Певец признался, что время от времени выступает под фонограмму, но только когда этого требуют технические условия выступления.

Другим артистам это дается легче, считает Кобзон. «Мастер пения под фонограмму — Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню — будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс"», — восхитился он талантом коллеги.