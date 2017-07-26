7 августа Софии Ротару исполнилось 70 лет.

Она стала настоящим символом советской эстрады и сохранила свой статус по сей день. Под ее нестареющие хиты влюбляются, женятся, грустят, радуются и не только. За свою практически 50-летнюю карьеру Ротару исполнила более 500 композиций на 11 языках и записала порядка 30 альбомов, многие из которых стали классикой постсоветской эстрады. Passion.ru сделал подборку самых лучших выступлений Софии Ротару и предлагает вам насладиться легендарными хитами певицы. Смотрите и голосуйте в опросе!