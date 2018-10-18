Интервью Светланы Лободы об отце ее второго ребенка удалено из Сети

Героиней недавнего выпуска шоу GazLive стала популярная певица Светлана Лобода. В эфире она призналась, что скрывает имя отца второго ребенка из-за контракта. «Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт», — извинилась она.
Лобода призналась, что поддерживает отношения с отцами своих дочерей: «Да, они часто приезжают, навещают их».
Пользователи Сети подозревают, что отцом ее младшей дочери Тильды стал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Не так давно она рассказала о свидании, на котором ее видели с ним. Но от прямых подтверждений отцовства отказывается.
Возможно именно из-за нового признания певица потребовала удалить видео. Баста никак не комментирует этот случай.
Фото: instagram