Интервью Светланы Лободы об отце ее второго ребенка удалено из Сети

Героиней недавнего выпуска шоу GazLive стала популярная певица Светлана Лобода. В эфире она призналась, что скрывает имя отца второго ребенка из-за контракта. «Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт», — извинилась она.

Лобода призналась, что поддерживает отношения с отцами своих дочерей: «Да, они часто приезжают, навещают их».