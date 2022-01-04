Илон Маск за сутки разбогател на 32 миллиарда долларов

Илон Маск на данный момент самый богатый человек в мире. Ему на пятки наступают генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос, который пока только третий.

Маск обогнал Арно только в конце октября 2021 года. И стал самым богатым человеком в истории! Капитализация его корпорации Tesla же превысила триллион долларов.

Ранее мы писали, что Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за год российских миллиардеров. Его возглавил основатель Telegram Павел Дуров, состояние которого выросло на 13 миллиардов долларов. На втором месте — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние увеличилось на 11 миллиардов.