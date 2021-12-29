Павел Дуров стал самым разбогатевшим россиянином за год: кто еще попал в список Forbes

Согласно данным Forbes за 2021 год финансовое состояние благодаря месседжеру Telegram Павла Дурова увеличилось на $13,81 млрд. Следом за ним лидирующую позицию занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая в этом году добилась невероятных успехов на конкурентном рынке и была признана самой богатой россиянкой. Ее состояние выросло на $11,92 млрд.

Третью строчку рейтинга занял член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Четвертая строчка досталась председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову, а пятая основному акционеру «Лукойла» Вагиту Алекперову.

Следующие места в рейтинге поочередно заняли: создатели Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, акционер Геннадий Тимченко, совладелец газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.

В сентябре этого года Forbes опубликовывал список самых ботатейших миллиардеров мира, в состав которого также вошли Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко и Вагит Алекперов.