Игорь Крутой стал дедушкой в четвертый раз
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из программы «Судьба человека»
Некоторое время назад стало известно о беременности супруги внебрачного сына Крутого Якова Мирошникова — теперь он стал отцом в первый раз. Радостной новостью он поделился с подписчиками в социальных сетях.
Пол наследника он пока не раскрывает, но отмечает, что малыш появился на свет 14 ноября.
А для самого композитора этот ребенок станет уже четвертым внуком. Сам он эту новость пока не прокомментировал.
О существовании своего внебрачного сына Крутой узнал пару лет назад и сначала не поверил, что они действительно связаны родством. Однако после того как ДНК-тест официально подтвердил, что Яков действительно является его сыном, он познакомил его со своей семьей. С шоу-бизнесом он не связан, однако известен как боксер.
«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил», — признавался композитор, отметив, что потом принял Якова в свою семью.
Фото: Global Look press