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Игорь Крутой стал дедушкой в четвертый раз

У композитора есть две внучки Кристина и Маргарита — дочери его сына Николая — и еще одна внучка с необычным именем Деми-Роуз, мамой которой является его падчерица Виктория, которую он удочерил и воспитал как родную дочь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Николаев, Яков и Игорь Крутой

Фото: Кадр из программы «Судьба человека»

Некоторое время назад стало известно о беременности супруги внебрачного сына Крутого Якова Мирошникова — теперь он стал отцом в первый раз. Радостной новостью он поделился с подписчиками в социальных сетях.

Пол наследника он пока не раскрывает, но отмечает, что малыш появился на свет 14 ноября.

А для самого композитора этот ребенок станет уже четвертым внуком. Сам он эту новость пока не прокомментировал.

О существовании своего внебрачного сына Крутой узнал пару лет назад и сначала не поверил, что они действительно связаны родством. Однако после того как ДНК-тест официально подтвердил, что Яков действительно является его сыном, он познакомил его со своей семьей. С шоу-бизнесом он не связан, однако известен как боксер.

«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил», — признавался композитор, отметив, что потом принял Якова в свою семью.

Фото: Global Look press

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