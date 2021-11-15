Игорь Крутой стал дедушкой в четвертый раз

Некоторое время назад стало известно о беременности супруги внебрачного сына Крутого Якова Мирошникова — теперь он стал отцом в первый раз. Радостной новостью он поделился с подписчиками в социальных сетях.

Пол наследника он пока не раскрывает, но отмечает, что малыш появился на свет 14 ноября.

А для самого композитора этот ребенок станет уже четвертым внуком. Сам он эту новость пока не прокомментировал.