Игорь Крутой раскрыл настоящий характер Филиппа Киркорова — забавное видео

Игорь Крутой не прячет личную жизнь, а, напротив, с удовольствием делится с поклонниками важными моментами. Композитор опубликовал видео из Дубая, где провел время вместе с дочерью. На отдыхе к ним присоединился и Филипп Киркоров.

«Филипп бывает очень разным: иногда монстром, а большей частью — ребенком: второе мне нравится намного больше, потому что потешней и смешнее может быть только Коля Басков. Ну а когда эта парочка собирается вместе, выход один — надевать памперсы…» — рассказал Крутой о характере артиста.