Игорь Крутой раскрыл настоящий характер Филиппа Киркорова — забавное видео
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Игорь Крутой не прячет личную жизнь, а, напротив, с удовольствием делится с поклонниками важными моментами. Композитор опубликовал видео из Дубая, где провел время вместе с дочерью. На отдыхе к ним присоединился и Филипп Киркоров.
«Филипп бывает очень разным: иногда монстром, а большей частью — ребенком: второе мне нравится намного больше, потому что потешней и смешнее может быть только Коля Басков. Ну а когда эта парочка собирается вместе, выход один — надевать памперсы…» — рассказал Крутой о характере артиста.
Стоит отметить, что музыкантов связывает давняя дружба — и Киркоров, и Басков вхожи в дом композитора и даже спели дуэтом для супруги Крутого в ее день рождения.
С удовольствием певец общается и с Сашей, дочерью Крутого:
«Общение же с моей Сашкой — это нечто другое. Нам никогда не бывает скучно, мы все время рассказываем друг другу разные истории и секреты, что позволяет думать о высшей степени доверия между нами. А еще вчера Фил научил мою Сашеньку игре „Шпионы“, и мы умирали со смеху, бороздя водные просторы Дубая», — рассказал он.
Фото: Instagram