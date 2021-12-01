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Игорь Крутой раскрыл настоящий характер Филиппа Киркорова — забавное видео

Композитор провел время на отдыхе со своей дочерью и музыкантом, с которым давно дружит. Ранее артист даже выступил на дне рождения супруги Крутого и трогательно поздравил ее со сцены своими хитами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Игорь Крутой не прячет личную жизнь, а, напротив, с удовольствием делится с поклонниками важными моментами. Композитор опубликовал видео из Дубая, где провел время вместе с дочерью. На отдыхе к ним присоединился и Филипп Киркоров.

«Филипп бывает очень разным: иногда монстром, а большей частью — ребенком: второе мне нравится намного больше, потому что потешней и смешнее может быть только Коля Басков. Ну а когда эта парочка собирается вместе, выход один — надевать памперсы…» — рассказал Крутой о характере артиста.

Стоит отметить, что музыкантов связывает давняя дружба — и Киркоров, и Басков вхожи в дом композитора и даже спели дуэтом для супруги Крутого в ее день рождения.

С удовольствием певец общается и с Сашей, дочерью Крутого:

«Общение же с моей Сашкой — это нечто другое. Нам никогда не бывает скучно, мы все время рассказываем друг другу разные истории и секреты, что позволяет думать о высшей степени доверия между нами. А еще вчера Фил научил мою Сашеньку игре „Шпионы“, и мы умирали со смеху, бороздя водные просторы Дубая», — рассказал он.

Фото: Instagram

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