Киркоров и Басков спели дуэтом для красавицы жены Крутого в честь ее дня рождения

«Отгуляли День рождения Олюшки, впервые это сделали в Дубае, собрав большую часть друзей и родственников… Конечно же, Коля Басков и Филипп - это Артисты огромного таланта, умеющие создавать неповторимую атмосферу Праздника, что и произошло в этот замечательный вечер, моя огромная им благодарность за это… Под утро все довольные и счастливые разъезжались, будучи уверенными, что не за горами ещё множество встреч в этом красивейшем месте - одном из самых привлекательных в мире…», – написал Крутой в своем личном блоге.

Судя по кадрам, Ольга осталась очень довольна поздравлениями и с удовольствием танцевала вместе с подругами. На вечеринке именинница появилась в элегантном костюме со смелым декольте, который подчеркнул прекрасную фигуру Ольги.