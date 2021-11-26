Киркоров и Басков спели дуэтом для красавицы жены Крутого в честь ее дня рождения
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Фото: @igorkrutoy65
Семья и друзья Игоря Крутого, а также звезды российской эстрады, среди которых Лев Лещенко и Алсу со своим супругом, собрались в ресторане в Дубае, чтобы отметить день рождения супруги композитора, Ольги. 11 ноября ей исполнилось 58 лет, и близкие устроили для нее вечеринку. Для гостей среди Филипп Киркоров и Николай Басков, которые посвятили имениннице свои хиты, а также спели на сцене дуэтом. Песню для Ольги исполнила и Алсу.
«Отгуляли День рождения Олюшки, впервые это сделали в Дубае, собрав большую часть друзей и родственников… Конечно же, Коля Басков и Филипп - это Артисты огромного таланта, умеющие создавать неповторимую атмосферу Праздника, что и произошло в этот замечательный вечер, моя огромная им благодарность за это… Под утро все довольные и счастливые разъезжались, будучи уверенными, что не за горами ещё множество встреч в этом красивейшем месте - одном из самых привлекательных в мире…», – написал Крутой в своем личном блоге.
Судя по кадрам, Ольга осталась очень довольна поздравлениями и с удовольствием танцевала вместе с подругами. На вечеринке именинница появилась в элегантном костюме со смелым декольте, который подчеркнул прекрасную фигуру Ольги.
Фото: Instagram, Global Look Press