Игорь Крутой показал трогательное видео с младшим внуком: «Продолжатель нашей фамилии и семьи»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
На видео можно заметить, что у внука композитора уже немного отросли волосы — в голубом комбинезоне мальчик на руках у деда.
«Прошла первая неделя жизни нашего малыша, полет проходит нормально! Мало того, почти ежедневно, освобождаясь на несколько часов, мы все, не сговариваясь, мчимся к малышу просто увидеть его, обнять, потискать, и я давно уже не помню такой другой объединяющей всех нас силы…», — пишет он.
А вот над именем наследника его родители пока размышляют:
«Над именем родители продолжают думать, я не влезаю в этот процесс, наверное, он займет еще несколько дней… Какое же это чудо — рождение ребенка, продолжателя нашей фамилии и нашей семьи», — добавил композитор.
Несмотря на идиллию, сначала Крутой не поверил, что у него есть внебрачный сын. Однако после того как это подтвердилось, он с удовольствием принял Якова в свою семью.
«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил», — признавался Крутой.
А неделю назад Яков впервые стал отцом.
Фото: Global Look press, кадр из передачи