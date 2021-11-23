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Игорь Крутой показал трогательное видео с младшим внуком: «Продолжатель нашей фамилии и семьи»

Неделю назад композитор стал дедушкой в шестой раз — у его внебрачного сына появился наследник. Крутой с удовольствием нянчится и проводит время с малышом и делится этими важными моментами в личном блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь Крутой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На видео можно заметить, что у внука композитора уже немного отросли волосы — в голубом комбинезоне мальчик на руках у деда.

«Прошла первая неделя жизни нашего малыша, полет проходит нормально! Мало того, почти ежедневно, освобождаясь на несколько часов, мы все, не сговариваясь, мчимся к малышу просто увидеть его, обнять, потискать, и я давно уже не помню такой другой объединяющей всех нас силы…», — пишет он.

А вот над именем наследника его родители пока размышляют:

«Над именем родители продолжают думать, я не влезаю в этот процесс, наверное, он займет еще несколько дней… Какое же это чудо — рождение ребенка, продолжателя нашей фамилии и нашей семьи», — добавил композитор.

Несмотря на идиллию, сначала Крутой не поверил, что у него есть внебрачный сын. Однако после того как это подтвердилось, он с удовольствием принял Якова в свою семью.

«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил», — признавался Крутой.

А неделю назад Яков впервые стал отцом.

Фото: Global Look press, кадр из передачи

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