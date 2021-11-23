Игорь Крутой показал трогательное видео с младшим внуком: «Продолжатель нашей фамилии и семьи»

А вот над именем наследника его родители пока размышляют:

«Над именем родители продолжают думать, я не влезаю в этот процесс, наверное, он займет еще несколько дней… Какое же это чудо — рождение ребенка, продолжателя нашей фамилии и нашей семьи», — добавил композитор.

Несмотря на идиллию, сначала Крутой не поверил, что у него есть внебрачный сын. Однако после того как это подтвердилось, он с удовольствием принял Якова в свою семью.

«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил», — признавался Крутой.

А неделю назад Яков впервые стал отцом.