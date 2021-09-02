Игорь Burito Бурнышев раскрыл секрет, как воспитывает детей и «гасит» ссоры с женой
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь с супругой, певицей Оксаной Устиновой, много работают вместе — создают и исполняют новые треки. В новом интервью для Passion.ru певец делится: «Все проекты с любимой имеют тонкую и неповторимую особенность — тепло и нежность. Поэтому все дуэтные песни нравятся с самого их рождения, с момента, когда я еще не очень уверенно напеваю Оксане незаконченные слова, робко ведя мотив», — сказал он в беседе.
Но в семье не всегда удается обойтись без ссор. Но и с ними артисты научились справляться быстро и безболезненно: «Гасим по-разному. Откровенно говоря, все конфликты возникают из банального недопонимания, из-за разницы восприятия мужского и женского. Ищем то, что вернет гармонию», — начал он. А Оксана дополнила ответ любимого мужа: «Ссоры случаются из-за столкновения двух миров. В моменте может быть неприятно. Но глобально никто не готов таскать обиды из-за того, что, по разумению другого, был якобы не прав», — поделилась жена.
У пары растет общий сын Лука, а также Игорь принимает активное участие в жизни старшей дочери от предыдущих отношений Софии. Как сын, так и дочь очень творческие. И главный принцип, которым пользуется артист в воспитании — это его отсутствие: «Ребенок копирует поведение родителей. Воспитываю себя. Это все», — честно заключил Burito.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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