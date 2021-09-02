Игорь Burito Бурнышев раскрыл секрет, как воспитывает детей и «гасит» ссоры с женой

Но в семье не всегда удается обойтись без ссор. Но и с ними артисты научились справляться быстро и безболезненно: «Гасим по-разному. Откровенно говоря, все конфликты возникают из банального недопонимания, из-за разницы восприятия мужского и женского. Ищем то, что вернет гармонию», — начал он. А Оксана дополнила ответ любимого мужа: «Ссоры случаются из-за столкновения двух миров. В моменте может быть неприятно. Но глобально никто не готов таскать обиды из-за того, что, по разумению другого, был якобы не прав», — поделилась жена.

У пары растет общий сын Лука, а также Игорь принимает активное участие в жизни старшей дочери от предыдущих отношений Софии. Как сын, так и дочь очень творческие. И главный принцип, которым пользуется артист в воспитании — это его отсутствие: «Ребенок копирует поведение родителей. Воспитываю себя. Это все», — честно заключил Burito.