Игорь Burito Бурнышев — о работе с женой: «Все дуэты с любимой женщиной пронизаны нежностью»

Passion.ru: Ребенок в творческой семье тоже растет творческим? Вы уже разглядели в нем какие-то таланты?

Игорь Бурнышев: Лука одарен актерски, постоянно придумывает игры с внезапным превращением в невидимку, примеряет на себя образы разных героев и постоянно разыгрывает нас.

Passion.ru: Вы общаетесь с дочерью? Расскажите о ней.

Игорь Бурнышев: Софья уже совершенно взрослый человек и сформировавшийся автор своих песен, с четкой жизненной позицией и ориентирами. Она с удовольствием бывает на всех наших репетициях и концертах и, безусловно, видит себя в дальнейшем автором-исполнителем. Замечаю в ней пытливость и глубокую музыкальность, позволяющую ей своими композициями трогать сердца.

Passion.ru: Игорь, вы испробовали себя уже во многих профессиях: были и диджеем на радио, и танцором брейк-данса. Получили диплом режиссерского факультета, сами снимали свои видео. Как это все может уместиться в одном человеке? И что вам все-таки ближе?

Игорь Бурнышев: Режиссура — профессия собирательная. Весь опыт, полученный мной в разных направлениях творческой деятельности, позволяет мне сейчас быть в профессии тем, кто я есть.

Passion.ru: Группу Burito вы основали задолго до того, как присоединись к коллективу «Банд’Эрос». И все-таки вас больше ассоциируют именно с этим коллективом и с ее хитами «Коламбия Пикчерз не представляет» и другими. Не обидно?

Игорь Бурнышев: Слишком субъективный вопрос. Если быть до конца откровенным, то большинство как раз никак не могут идентифицировать меня в «Банд’Эрос» как участника, что достаточно долго расстраивало Сашу Дулова, музыкального продюсера коллектива. Забавно получается.

Passion.ru: Вы поддерживаете отношения с бывшими коллегами? Следите за их творчеством, а они — за вашим?

Игорь Бурнышев: Всегда.