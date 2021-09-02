Игорь Burito Бурнышев — о работе с женой: «Все дуэты с любимой женщиной пронизаны нежностью»
Passion.ru: Игорь, лето у вас выдалось насыщенным в творческом плане: вы презентовали сразу несколько новых видео, в том числе с Александром Гудковым, готовите сольный концерт, записываете альбом. И сразу несколько вопросов: чем вы будете удивлять публику в ноябре? Что зритель увидит в вашем шоу такого, чего еще не было раньше? Почему для сотрудничества вы выбрали именно Александра?
Игорь Бурнышев: Лето, помимо работы над новым альбомом, оказалось достаточно гастрольным, если учитывать пандемийные ограничения. Я никого не пытаюсь удивить специально. Наше шоу развивается в тех направлениях, которые можно доводить до совершенства бесконечно, — свет, звук, видео. В данный момент, не вдаваясь в подробности, мы переходим на новое программное обеспечение, которое позволит реализовать в реальном времени мои задумки с интерактивными спецэффектами. И именно это позволит группе шире раскрыть аудиовизуальную идею альбома «Небесный ампир» на презентации в ноябре.
Трек с Сашей Гудковым вынашивал давно. Именно Саня круче всех подходил к созданию образа в песне, которая имеет серьезный подтекст в достаточно «отвязной» аранжировке. Всю получилось.
Passion.ru: Вы уже работали с женой Оксаной Устиновой дуэтом. Каково это — быть творческим партнером любимой женщины? Какой ваш любимый проект с ней и почему?
Игорь Бурнышев: Все проекты с любимой имеют тонкую и неповторимую особенность — тепло и нежность. Поэтому все дуэтные песни нравятся с самого их рождения, с момента, когда я еще не очень уверенно напеваю Оксане незаконченные слова, робко ведя мотив.
Passion.ru: У вас обоих насыщенные рабочие графики. Как вы совмещаете творчество, бизнес, семью и воспитание ребенка?
Игорь Бурнышев: С любовью и уважением к нашим стремлениям.
Фото: Фото из личного архива Игоря Бурнышева
Passion.ru: Игорь, когда родился ваш сын Лука, вы рассказывали, что принимаете самое активное участие в его воспитании. Каковы ваши главные отцовские принципы?
Игорь Бурнышев: Ребенок копирует поведение родителей. Воспитываю себя. Это все.
Passion.ru: Ребенок в творческой семье тоже растет творческим? Вы уже разглядели в нем какие-то таланты?
Игорь Бурнышев: Лука одарен актерски, постоянно придумывает игры с внезапным превращением в невидимку, примеряет на себя образы разных героев и постоянно разыгрывает нас.
Passion.ru: Вы общаетесь с дочерью? Расскажите о ней.
Игорь Бурнышев: Софья уже совершенно взрослый человек и сформировавшийся автор своих песен, с четкой жизненной позицией и ориентирами. Она с удовольствием бывает на всех наших репетициях и концертах и, безусловно, видит себя в дальнейшем автором-исполнителем. Замечаю в ней пытливость и глубокую музыкальность, позволяющую ей своими композициями трогать сердца.
Passion.ru: Игорь, вы испробовали себя уже во многих профессиях: были и диджеем на радио, и танцором брейк-данса. Получили диплом режиссерского факультета, сами снимали свои видео. Как это все может уместиться в одном человеке? И что вам все-таки ближе?
Игорь Бурнышев: Режиссура — профессия собирательная. Весь опыт, полученный мной в разных направлениях творческой деятельности, позволяет мне сейчас быть в профессии тем, кто я есть.
Passion.ru: Группу Burito вы основали задолго до того, как присоединись к коллективу «Банд’Эрос». И все-таки вас больше ассоциируют именно с этим коллективом и с ее хитами «Коламбия Пикчерз не представляет» и другими. Не обидно?
Игорь Бурнышев: Слишком субъективный вопрос. Если быть до конца откровенным, то большинство как раз никак не могут идентифицировать меня в «Банд’Эрос» как участника, что достаточно долго расстраивало Сашу Дулова, музыкального продюсера коллектива. Забавно получается.
Passion.ru: Вы поддерживаете отношения с бывшими коллегами? Следите за их творчеством, а они — за вашим?
Игорь Бурнышев: Всегда.
Фото: Фото из личного архива Игоря Бурнышева
Passion.ru: И группа Burito, и «Банд’Эрос» получили множество престижных премий. Насколько это важно для артиста? Или признание и любовь публики важнее?
Игорь Бурнышев: Для меня награды не играют никакой роли.
Passion.ru: Игорь, вы физически крепкий человек, в отличной форме. Какую роль играет спорт в вашей жизни, учитывая, что супруга — сертифицированный инструктор по йоге?
Игорь Бурнышев: Спорт — ежедневная часть моей жизни. Спорт и кундалини-йога, которую преподает Оксана, никак не пересекаются.
Фото: Фото из личного архива Игоря Бурнышева
Passion.ru: Игорь, Оксана, вы женаты 7 лет. Были ли у вас за это время серьезные конфликты — бытовые или творческие? Как вы гасите огонь страстей во время ссор, если они случаются?
Игорь Бурнышев: Гасим по-разному. Откровенно говоря, все конфликты возникают из банального недопонимания, из-за разницы восприятия мужского и женского. Ищем то, что вернет гармонию.
Оксана Устинова: Ссоры случаются из-за столкновения двух миров. В моменте может быть неприятно. Но глобально никто не готов таскать обиды из-за того, что, по разумению другого, был якобы не прав. Я опираюсь на свои взгляды, и они таковы, что отношения — это не только нежность-безмятежность. Слишком идеализировать понятие «отношения» не стоит. Потому что жизнь будет весьма удачно разрушать наши шаблоны и иллюзии.
Passion.ru: Удается ли вам вместе проводить достаточно времени, учитывая ваши рабочие графики? Если да, то как вы любите отдыхать вместе? У вас есть семейные традиции?
Оксана Устинова: Семейная традиция одна — путешествовать и все свободное время проводить друг с другом.
Passion.ru: Оксана, вы следите за тем, как выглядит ваш супруг, что он ест и т.д.? Случается, женщины, ведущие здоровый образ жизни, контролируют и свою вторую половинку (например, Валерия и Иосиф Пригожин).
Оксана Устинова: Я жена, а не мама, чтобы контролировать, что мой муж кладет себе в рот. Естественно, я всегда говорю о том, что полезно, а что не очень, но зачастую Игорь в ЗОЖе педантичнее меня. Например, я могу среди ночи съесть что-то. Наша форма важна, но не первична. К тому же материальные объекты в проявленном мире не вечны. Как ни пытайся сохранить здоровье и молодость, в конечном итоге тела разложатся на элементы. А окончательное отождествление себя с телом в моей парадигме мира называется невежеством. Но если по-русски: я за разумный баланс, а не крайности.
Passion.ru: Оксана, Игорь, планируются ли у вас еще совместные песни?
Оксана Устинова: Обязательно.
Фото и видео: личный архив Игоря Бурнышева, Velvet Music
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