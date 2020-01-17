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«Какое владение телом!» Ксения Алферова впечатлила подписчиков сложным гимнастическим трюком

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нежная Ксения Алферова

Фото: Instagram

Артистка показала, какого прогресса достигла в спорте.

Известная актриса Ксения Алферова впечатлила подписчиков своим исполнением гимнастического трюка. Видео с тренировки артистка опубликовала в социально сети. Она попросила прощения, что у нее пока выходит «кривовато», но поклонники решили, что она делает все идеально и смело.

«Для тех, кто спрашивал. Я тут сделала обрыв. (и поняла, что обрыва во всех отношениях бояться не надо, иногда чтобы встать, надо оборваться!). Штука непростая, но классная. Перевернуться немного страшновато, но зато какой адреналин и радость от результата! Коряво пока, но это я только начала! Обязательно красиво научусь делать. Тем более с таким чудесным тренером как Диана, да еще с дочкой на пару! Всем хорошего дня. Новых свершений. Ваша Ксюша», - рассказала она.

«Ничего не коряво», «Как девочка», «Какое владение телом», «Ого! Смелая вы все-таки девушка! Круто!», «Браво! Очень красиво», «Браво Ксения, вы не только талантливая актриса, ведущая, но и спортсменка и просто красавица», — похвалили Ксению в комментариях.

А вы решились бы на исполнение подобного трюка?

Фото и видео: Instagram

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