«Какое владение телом!» Ксения Алферова впечатлила подписчиков сложным гимнастическим трюком

«Для тех, кто спрашивал. Я тут сделала обрыв. (и поняла, что обрыва во всех отношениях бояться не надо, иногда чтобы встать, надо оборваться!). Штука непростая, но классная. Перевернуться немного страшновато, но зато какой адреналин и радость от результата! Коряво пока, но это я только начала! Обязательно красиво научусь делать. Тем более с таким чудесным тренером как Диана, да еще с дочкой на пару! Всем хорошего дня. Новых свершений. Ваша Ксюша», - рассказала она.

«Ничего не коряво», «Как девочка», «Какое владение телом», «Ого! Смелая вы все-таки девушка! Круто!», «Браво! Очень красиво», «Браво Ксения, вы не только талантливая актриса, ведущая, но и спортсменка и просто красавица», — похвалили Ксению в комментариях.

А вы решились бы на исполнение подобного трюка?