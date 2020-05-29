Плавные изгибы, солнце и улыбка: 46-летняя Хайдик Клум подразнила фанатов пикантным фото

«Вы суперкрасивая», «Огонь», «Я хотел бы загорать рядом», «Вам массажист не нужен?», «Такая классная», «Это новые фото или 10-летней давности?», — отреагировали поклонники Хайди в комментариях.

Летом 2019 года 45-летняя Клум вышла замуж за 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Долгое время пара старалась сохранить в тайне подготовку к свадьбе. Но после того, как все свершилось они поделились с фанатами красивыми фото со свадьбы.

Брак стал для Хайди вторым, у нее есть четверо детей: старшая дочь от топ-менеджера Formula-1 и еще трое — от британского певца Сила.