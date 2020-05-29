passion.ru

Плавные изгибы, солнце и улыбка: 46-летняя Хайдик Клум подразнила фанатов пикантным фото

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Хайди Клум

Супермодель показала, как загорала обнаженной.

46-летняя Хайди Клум подразнила поклонников в Instagram «горячим» фото в стиле ню. Она показала, как во время самоизоляции загорала полностью обнаженной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🖤

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

«Вы суперкрасивая», «Огонь», «Я хотел бы загорать рядом», «Вам массажист не нужен?», «Такая классная», «Это новые фото или 10-летней давности?», — отреагировали поклонники Хайди в комментариях.

Летом 2019 года 45-летняя Клум вышла замуж за 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Долгое время пара старалась сохранить в тайне подготовку к свадьбе. Но после того, как все свершилось они поделились с фанатами красивыми фото со свадьбы.

Брак стал для Хайди вторым, у нее есть четверо детей: старшая дочь от топ-менеджера Formula-1 и еще трое — от британского певца Сила.

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!