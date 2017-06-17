Идеальное тело, красавец-бойфренд и подросшие дети: Дженнифер Лопес поделилась личными снимками
47-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес показала идеальный пресс после романтической поездки с Алексом Родригесом
В жизни актрисы и певицы Дженнифер Лопес наконец наступила гармония — это заметно по снимкам, которые она публикует в своем Instagram. Мама двоих детей делится трогательными семейными фотографиями с красавцем-бойфрендом и подросшими малышами, а вчера вечером похвасталась железным прессом.
Стоит отметить, что звезда держит себя в руках даже на отдыхе: за время романтических каникул, которые она провела с Алексом Родригесом в Париже, Дженнифер не набрала ни грамма. Даже аппетитные блюда французской кухни и свежие круассаны не смогли заставить ее забыть о поддержании идеальной формы.
А вы умеете противостоять соблазнам? Или пара лишних килограммов — ничто по сравнению с удовольствием, которое можно получить от вкусной пищи?
Фото: instagram.com