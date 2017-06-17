47-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес показала идеальный пресс после романтической поездки с Алексом Родригесом

В жизни актрисы и певицы Дженнифер Лопес наконец наступила гармония — это заметно по снимкам, которые она публикует в своем Instagram. Мама двоих детей делится трогательными семейными фотографиями с красавцем-бойфрендом и подросшими малышами, а вчера вечером похвасталась железным прессом.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июн 22 2017 в 10:01 PDT

Стоит отметить, что звезда держит себя в руках даже на отдыхе: за время романтических каникул, которые она провела с Алексом Родригесом в Париже, Дженнифер не набрала ни грамма. Даже аппетитные блюда французской кухни и свежие круассаны не смогли заставить ее забыть о поддержании идеальной формы.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июн 16 2017 в 5:33 PDT