«И мне, и ей очень страшно»: мама Даны Борисовой попала с ковидом в больницу

«Температура у нее уже ровно неделю. Максимально поднималась до 39. Но мы знаем, что болеющие ковидом часто принимают решение лечиться дома. Говорят, да у меня все хорошо, да у меня легкая форма. Мама говорила, что легкие не задеты. Так было пять дней. Она была радостная. А позавчера резко забрали в больницу. Резко все ухудшилось», — рассказала Дана Борисова.

Телеведущая опубликовала несколько сторсис с фотографиями мамы, написав: «И ей, и мне очень страшно». Поклонники, как могут, поддерживают Дану Борисову в комментариях под последними постами.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации актрисы Ольги Прокофьевой. 58-летняя звезда также несколько дней лечилась от ковида дома, но потом наступило внезапное ухудшение состояния.