passion.ru

Гусева — русалка, а Студилина — горячая испанка: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова

Фото: Instagram

В эфире «Россия-1» вышел четвертый выпуск любимого многими шоу о танцах.

Третий конкурсный день проекта был наполнен новыми интересными постановками, самыми невероятными эмоциями и шквалом аплодисментов. По итогам голосования жюри лидерство в проекте «Танцы со звездами» сохранили две пары: Катерина Шпица – Михаил Щепкин и Сергей Лазарев – Екатерина Осипова.

Екатерина Гусева в образе русалки и ее партнер Евгений Папунаишвили, который на этой неделе объявил о разводе смогли завоевать высокие оценки судей. А Егор Дружинин даже сказал, что постарается помочь Евгению разобраться с его проблемами в личной жизни.

Янина Студилина и ее партнер Денис Тагинцев исполнили страстный танец пасодобль. Танцоры смогли завоевать высшие оценки и произвести настоящий фурор на сцене. Но сами артисты сказали, что этот номер дался им тяжело. Они очень старались и волновались, что что-то пойдет не так. Но и зря! Получилось очень круто!

Дава и его партнерша Дарья Полей показали танго. Кстати, в прошлый раз они заняли последнее место.

А вот Дмитрий Дюжев вынужден был покинуть шоу досрочно. У актера начались проблемы со здоровьем. Сколько времени займет лечение, пока неизвестно.

А вы смотрите проект? За какую пару болеете и кого поддерживаете? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram