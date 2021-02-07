Гусева — русалка, а Студилина — горячая испанка: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»

Дава и его партнерша Дарья Полей показали танго. Кстати, в прошлый раз они заняли последнее место.

А вот Дмитрий Дюжев вынужден был покинуть шоу досрочно. У актера начались проблемы со здоровьем. Сколько времени займет лечение, пока неизвестно.

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