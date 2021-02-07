Гусева — русалка, а Студилина — горячая испанка: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»
Фото: Instagram
Третий конкурсный день проекта был наполнен новыми интересными постановками, самыми невероятными эмоциями и шквалом аплодисментов. По итогам голосования жюри лидерство в проекте «Танцы со звездами» сохранили две пары: Катерина Шпица – Михаил Щепкин и Сергей Лазарев – Екатерина Осипова.
Екатерина Гусева в образе русалки и ее партнер Евгений Папунаишвили, который на этой неделе объявил о разводе смогли завоевать высокие оценки судей. А Егор Дружинин даже сказал, что постарается помочь Евгению разобраться с его проблемами в личной жизни.
Янина Студилина и ее партнер Денис Тагинцев исполнили страстный танец пасодобль. Танцоры смогли завоевать высшие оценки и произвести настоящий фурор на сцене. Но сами артисты сказали, что этот номер дался им тяжело. Они очень старались и волновались, что что-то пойдет не так. Но и зря! Получилось очень круто!
Дава и его партнерша Дарья Полей показали танго. Кстати, в прошлый раз они заняли последнее место.
А вот Дмитрий Дюжев вынужден был покинуть шоу досрочно. У актера начались проблемы со здоровьем. Сколько времени займет лечение, пока неизвестно.
А вы смотрите проект? За какую пару болеете и кого поддерживаете? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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