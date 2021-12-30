Готовится занять престол: дочь Киркорова на съемках прогнала его из кадра
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Филипп Киркоров в компании дочери посетил съемки шоу «Новогодняя маска», где и произошло восхождение новой звезды, как и отметил под постом в своем аккаунте в Instagram певец.
«Внимание, звезда на площадке», — сообщил сотрудник съемочной группы. И из-за кулис под бурные овации вышел Киркоров, держа за руку Аллу-Викторию и радостно улыбаясь. Однако улыбка спустя мгновение спала с его лица, когда дочь, подтолкнув его рукой назад, уверенной походкой зашагала прямо к объективам видеокамер в роскошном платье принцессы голубого цвета.
Однако короля российской эстрады не сильно расстроило, что наследница уже одной ногой к тому, чтобы также лихо сместить его не только из кадра, но и с его престола. «В семье должна быть одна звезда, а второй — Я!» — написал он под постом.
Поклонники пришли в восторг от смелого поступка девочки и принялись оставлять свои комментарии. «Да, папочка, уступи дорогу», — поддержал действие Аллы-Виктории один из поклонников.
Это далеко не единственный случай, где 10-летней дочке Киркорова удалось показаться во всей красе. В начале этого месяца девочка с размахом отметила свой юбилей, представ в образе главной героини мультфильма «Круэлла».
Фото: Instagram, Global Look press