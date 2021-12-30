Готовится занять престол: дочь Киркорова на съемках прогнала его из кадра

Однако короля российской эстрады не сильно расстроило, что наследница уже одной ногой к тому, чтобы также лихо сместить его не только из кадра, но и с его престола. «В семье должна быть одна звезда, а второй — Я!» — написал он под постом.

Поклонники пришли в восторг от смелого поступка девочки и принялись оставлять свои комментарии. «Да, папочка, уступи дорогу», — поддержал действие Аллы-Виктории один из поклонников.

Это далеко не единственный случай, где 10-летней дочке Киркорова удалось показаться во всей красе. В начале этого месяца девочка с размахом отметила свой юбилей, представ в образе главной героини мультфильма «Круэлла».