Гости шикарного дня рождения дочери Киркорова собрали 3,4 млн рублей больным детям
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Филипп Киркоров устроил для дочери настоящую сказку с дизайнерским тортом и подарками от бомонда Москвы (на вечеринке гуляли все — от звезд 90-х до модных блогеров).
«Я знаю, вы бережливо относитесь к деньгам. Но вы так же бережны к детским жизням. Давайте сегодня вместе поможем детишкам, соберем деньги на их спасение», — попросил Филипп Киркоров своих звездных гостей.
Народный артист сам стал ведущим аукциона, лотами которого сделал свои эксклюзивные вещи — дизайнерскую одежду, аксессуары и другие ценные экспонаты. Гости не скупились, и благодаря их активности, на празднике собрали 3,4 млн рублей, которые отправят на благотворительность, сообщает «КП». Деньги переведут в фонд Константина Хабенского, лечить на них будут детей с онкологией.
В июне 2022 года исполнится 10 лет сыну поп-короля Мартину. И вскоре Филипп Киркоров, у которого есть собственное агентство по организации детских праздников, начнет готовится к очередной грандиозной вечеринке.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press