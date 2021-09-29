Госпитализированная Лариса Гузеева впервые вышла на связь из больницы

Лариса Гузеева несколько дней назад попала в больницу. Звезду госпитализировали прямо после ее поездки в Крым, где она проходила детокс-терапию. По возвращении в столицу она должна была приступить к съемкам шоу «Давай поженимся!», однако не успела, поскольку почувствовала сильное недомогание. Ее увезли в больницу, где ей поставили диагноз «коронавирус».

Сегодня, впервые после госпитализации, она вышла на связь и обратилась ко всем с просьбой оставить ее в покое.

«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — отметила она, заявив, что по предписаниям врачей ей нужен полный покой.