Госпитализированная Лариса Гузеева впервые вышла на связь из больницы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa_guzeeva
Лариса Гузеева несколько дней назад попала в больницу. Звезду госпитализировали прямо после ее поездки в Крым, где она проходила детокс-терапию. По возвращении в столицу она должна была приступить к съемкам шоу «Давай поженимся!», однако не успела, поскольку почувствовала сильное недомогание. Ее увезли в больницу, где ей поставили диагноз «коронавирус».
Сегодня, впервые после госпитализации, она вышла на связь и обратилась ко всем с просьбой оставить ее в покое.
«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — отметила она, заявив, что по предписаниям врачей ей нужен полный покой.
Гузеева заявила, что после новости о ее болезни ее семью, близких и даже друзей начали буквально атаковать звонками, чтобы справиться о состоянии здоровья. Ранее по этому поводу высказалась ее дочь, которая также оказалась недовольна таким вниманием.
«Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание».
Фото: Instagram Ларисы Гузеевой, Global Look Press