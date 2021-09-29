passion.ru
1 мин.

Официальная позиция: дочь Гузеевой эмоционально отреагировала на вопросы о здоровье мамы

После того как известная актриса и телеведущая попала в больницу, пропала из социальных сетей и отключила возможность обращаться к ней через комментарии, поклонники забили тревогу. А все вопросы о здоровье Гузеевой начали задавать ее дочери, которая, наконец, прервала молчание и рассказала о состоянии здоровья мамы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала про здоровье мамы

Фото: Личный Instagram @larisa_guzeeva

Девушку не первый день атакуют вопросами о мамином положении дел. Поэтому Лола впервые решила прокомментировать госпитализацию матери, ответив всем стразу: «Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», — поделилась дочь Гузеевой.

О том, что случилось с Ларисой Гузеевой стало известно 27-го сентября после того, как ее доставили в больницу № 40 в Коммунарке. И если сначала факт заболевания коронавирусом отрицался, то теперь — это одна из основных версий плохого самочувствия звезды.

На данный момент состояние актрисы оценивается как тяжелое, но врачи не опускают руки: вчера стало известно о возможном переливании донорской крови для более быстрого восстановления организма.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram