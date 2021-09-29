Официальная позиция: дочь Гузеевой эмоционально отреагировала на вопросы о здоровье мамы
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Фото: Личный Instagram @larisa_guzeeva
Девушку не первый день атакуют вопросами о мамином положении дел. Поэтому Лола впервые решила прокомментировать госпитализацию матери, ответив всем стразу: «Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», — поделилась дочь Гузеевой.
О том, что случилось с Ларисой Гузеевой стало известно 27-го сентября после того, как ее доставили в больницу № 40 в Коммунарке. И если сначала факт заболевания коронавирусом отрицался, то теперь — это одна из основных версий плохого самочувствия звезды.
На данный момент состояние актрисы оценивается как тяжелое, но врачи не опускают руки: вчера стало известно о возможном переливании донорской крови для более быстрого восстановления организма.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram