Официальная позиция: дочь Гузеевой эмоционально отреагировала на вопросы о здоровье мамы

О том, что случилось с Ларисой Гузеевой стало известно 27-го сентября после того, как ее доставили в больницу № 40 в Коммунарке. И если сначала факт заболевания коронавирусом отрицался, то теперь — это одна из основных версий плохого самочувствия звезды.

На данный момент состояние актрисы оценивается как тяжелое, но врачи не опускают руки: вчера стало известно о возможном переливании донорской крови для более быстрого восстановления организма.