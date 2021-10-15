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Муж Гузеевой признался, что не смог уговорить ее вакцинироваться

62-летняя российская актриса и ведущая Лариса Гузеева в конце сентября была доставлена в одну из столичных клиник с коронавирусом. Поражение легких звезды составляло около 50%. Все это время поклонники гадали, сделала ли артистка вакцину. Ее муж Игорь Бухаров рассказал, что нет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева

Фото: @ larisa_guzeeva/Instagram

Муж актрисы Игорь Бухаров является популярным российским ресторатором. На днях он находился в командировке в Оренбурге, где рассказал, что большинство сотрудников общепита уже прошли вакцинацию.

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«У нас в столичных ресторанах и кафе сегодня более 98% сотрудников прошли вакцинацию. И я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей. Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете», — поделился Игорь, сообщает 56orb.ru.

Напомним, что Лариса Гузеева 27 сентября была доставлена в больницу с коронавирусом. Состояние актрисы стабильное, она находится в терапевтическом отделении.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press