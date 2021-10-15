Муж Гузеевой признался, что не смог уговорить ее вакцинироваться

«У нас в столичных ресторанах и кафе сегодня более 98% сотрудников прошли вакцинацию. И я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей. Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете», — поделился Игорь, сообщает 56orb.ru.

Напомним, что Лариса Гузеева 27 сентября была доставлена в больницу с коронавирусом. Состояние актрисы стабильное, она находится в терапевтическом отделении.