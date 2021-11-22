Гоша Куценко рассказал, как по своей вине остался без работы

При этом сам он сожалеет об этом конфликте:

«Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — отметил он.

Стоит отметить, что, несмотря на эту проблему, работа у актера все-таки есть. Чаще всего его можно увидеть на сцене театра. Однако год назад он был вынужден отложить и спектакли - артист подхватил коронавирус.

«Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакли», — рассказал актер.

«Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!».