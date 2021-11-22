Гоша Куценко рассказал, как по своей вине остался без работы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Гоша Куценко рассказал, почему уже семь лет он не появляется в эфире Первого канала. Оказалось, что он попал в черный список, что буквально стоило ему работы – артист потерял много проектов. Более того, он считает, что виноват в этом сам.
«Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более 10 лет. И для меня, конечно, как артиста, это чувствительный удар», — заявил актер в беседе с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» для канала RTVI.
При этом сам он сожалеет об этом конфликте:
«Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — отметил он.
Стоит отметить, что, несмотря на эту проблему, работа у актера все-таки есть. Чаще всего его можно увидеть на сцене театра. Однако год назад он был вынужден отложить и спектакли - артист подхватил коронавирус.
«Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакли», — рассказал актер.
«Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!».
Фото: Global Look press