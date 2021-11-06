«Горжусь тобой»: Настя Каменских трогательно поздравила маму с 66-летием
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Фото: Instagram
Певица Настя Каменских через соцсети трогательно обратилась к своей маме. 6 ноября Лидии Петровне Каменских исполняется 66 лет. Однако, судя по выложенному артисткой фото, ее родительница выглядит гораздо моложе своих лет.
«Я так тобой горжусь! Ты такая красивая, современная и веселая. О такой маме мечтает каждый! С днем рождения, любимая. Пожалуйста, будь здоровенькая, а все остальное мы сделаем», — написала Настя Каменских.
Отметим, что Настя Каменских впервые отмечает этот праздник без главы семьи. Папа артистки скончался в январе этого года в возрасте 81 года. Тогда Настя поделилась трогательным видео с его участием.
Мама Насти Каменских долгое время была певицей в Национальном академическом народном хоре имени Г. Г. Верёвки. Здесь она познакомилась с будущим супругом, занимавшим пост концертного директора хора. Некоторое время уже после рождения дочери семья жила в Мексике. Кроме того родители с малого возраста отпускали Настю жить в Европе по программам обмена, благодаря чему она рано выучила итальянский язык.
Фото и видео: @kamenskux/Instagram