«Горжусь тобой»: Настя Каменских трогательно поздравила маму с 66-летием

Певица Настя Каменских через соцсети трогательно обратилась к своей маме. 6 ноября Лидии Петровне Каменских исполняется 66 лет. Однако, судя по выложенному артисткой фото, ее родительница выглядит гораздо моложе своих лет.

«Я так тобой горжусь! Ты такая красивая, современная и веселая. О такой маме мечтает каждый! С днем рождения, любимая. Пожалуйста, будь здоровенькая, а все остальное мы сделаем», — написала Настя Каменских.