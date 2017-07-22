Артистка опубликовала очень горячий снимок в откровенном наряде

Вера Брежнева вновь будоражит сердца подписчиков. Вслед за снимками в ночнушке на голое тело , в Instagram певицы появилось новое горячее фото. На нем артистка позирует в сексуальном платье на бретельках, которое, судя по подписи, она расстегнула, спасаясь от жары.

Сексуальный наряд выгодно подчеркнул не только изящную спину Брежневой, но и упругие ягодицы. Это заметили и пользователи Сети, которые не скупились на комплименты: «О дааа! Я бы застегнул ей замочек...», «Взбодрите, Верочка, этих мужиков. А то от жары совсем разомлели.», «Ах какая женщина! Мне бы такую!!!», «Появилось непреодолимое желание поцеловать @ververa в спину».

Отметим, ранее в своих интервью Вера признавалась, что ей нравится быть стройной, а также рассказывала, как ей удается поддерживать фигуру в тонусе.

«Стройность – это легкость и комфорт. Мне нравится быть такой. Легкой, гибкой, стройной. Стройное тело – здоровое красивое тело. Как я его таким делаю?! ПИТАНИЕ, СПОРТ, МАССАЖ. Три кита. Да, после 30 метаболизм замедляется, и работать над собой становится немного сложнее (за редкими исключениями) и больше. Поэтому – питание строже, спорт – только то, что дает мне гибкость, здоровье, рельеф. Массаж – помощь коже», - делилась она.

Фото: instagram.com, globallookpress.com