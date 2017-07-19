Артистка порадовала поклонников красивыми снимками

Накануне Вера Брежнева сообщила, что отправилась в отпуск. В своем блоге она опубликовала серию очень нежных снимков, на которых позирует босиком в длинной белой ночнушке, слегка растрепанными волосами и абсолютно без макияжа.

Образ Брежневой по достоинству оценили поклонники, которые осыпали звезду комплиментами, сравнив ее с феей и отметив натуральную красоту певицы: «Как же Вере нравится образ чистого, легкого и прекрасного... всего того, чего не хватает внутреннему миру, мне так кажется.», «Фея! Обожаю тебя!», «Ангелочек», «Красива и нежна как Богиня», «Какая воздушная нежность».

А как вам нежный образ Веры Брежневой?

Фото: instagram.com