Постройневшую Ольгу Бузову невозможно узнать на новом снимке

Популярная певица Ольга Бузова не раз признавалась, что считает свою фигуру идеальной . Она много работает над телом и с удовольствием обнажается перед фотокамерами. «Вчера. Тот случай, когда в моей команде оказался лучший фотограф в LA», — похвасталась она новым снимком.

Съемки проходили в Ошено, близ Лос-Анджелеса. Именно это место, благодаря его удивительным пейзажам, известно среди фотографов как одно из самых фотогеничных в округе.

Подписчики певицы отметили, что та выглядит еще более худой, чем обычно, а также предположили, что мастер фотошопа, который обрабатывал снимок, перестарался в районе колен и талии.

А вы узнали бы Олю на этой фотографии?

Фото: instagram.com