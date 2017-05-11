При этом звезда «Дома-2» не питает иллюзий о своей внешности

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова много сил и времени посвящает работе над своим телом. Ее частенько можно застать в зале, несмотря на то, что она и так заметно похудела после развода. Сейчас, несмотря на критику, Оля абсолютно довольна собой. «Меня все время обсуждают. Говорят: "Ну и что ты так растолстела? И где твоя грудь ?" Это моя жизнь. Я привыкла к ней», — заявила звезда Instagram в интервью с изданием «Теленеделя».

Помимо спорта, много энергии у Бузовой отнимает работа. Постоянные поездки, интервью, запись новых треков, съемки клипов. «Вы не знаете, как отключить в программе WhatsApp эту функцию, которая сообщает: "Оля заходила сюда последний раз в три часа ночи"? Очень она мне мешает. Мама же все читает, следит за моим режимом. А я действительно ничего не могу с собой поделать, много работаю именно по ночам — в нашем бизнесе это нормально. Музыканты — люди ночные. Только они с утра спать идут, а я на работу еду», — улыбается новоиспеченная певица.

Сейчас Бузовой удается бывать на курортах, присоединяя к рабочим поездкам один-два дня. В глубине души Оля мечтает отдохнуть не урывками, а по-настоящему, уехать на Санторини, устроив перед этим забег по салонам красоты и шопинг. «Мне купальники купить — проще простого. У меня же идеальная фигура! Да, не боюсь показаться нескромной. Я, может, и не красавица, скорее симпатичная, но фигура у меня идеальная», — сообщила звезда.

Свое тело Оля любит и старается его всячески украшать. «Когда я ездила в отпуск на 16 дней, брала с собой 16 купальников, к ним 16 подходящих туник, босоножек, соответствующих аксессуаров. Каждый день к завтраку надевала новые шорты, кепки, шляпки. И обязательно 16 нарядов для ужина. Готовилась и все продумывала очень тщательно. В первые дни, пока я еще не загорела, надеваю черный купальник, потом какой-нибудь яркий — розовый, желтый. А под конец всегда идет череда белых и рыжий, потому что на загорелом теле рыжий купальник смотрится очень выигрышно. Лямочки должны быть разные, чтобы загар ложился ровно на все тело. Низ тоже разный: один день — бикини, другой — высокие трусики», — делится Бузова рецептом ровного загара.