Ольга Бузова дразнит подписчиков агрессивно сексуальным образом

Пока в блогах Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко царят идиллические снимки со свадеб и свиданий, Ольга Бузова, уже заработавшая на разводе кругленькую сумму, продолжает эпатировать публику. Сегодня она примерила сексуальный образ по мотивам нашумевшего фильма. «50 оттенков Бузовой», — так назвала она это фото.

Прозрачное платье, сквозь которое просвечивает грудь и трусики певицы, а также кружевная повязка, взбудоражили подписчиков. Кому на самом деле предназначается снимок, история умалчивает.

Раньше подобные снимки Оля сопровождала хештегом «я знаю ты смотришь», но теперь он перестал появляться в блоге звезды. Возможно, она достигла душевной гармонии или встретила наконец достойную замену бывшему мужу?

Фото: instagram.com