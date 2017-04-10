Модель дала откровенное интервью журналу Glamour

26-летняя американская модель Эмили Ратажковски (Emily Ratajkowski) стала лицом августовского номера британского выпуска журнала Glamour. Девушка откровенно рассказала о сексуальности, привлекательности и законах модельного бизнеса.

Эмили Ратажковски

«Я верю в сексуальность. Это действительно прекрасная вещь. Я хотела бы, чтобы каждая женщина понимала и принимала собственную сексуальность вне пределов чисто мужского видения...Я полагаю, что сексуальность должна превозноситься, а не подвергаться осуждению», — считает Эмили. По мнению модели, внешнюю привлекательность нужно расценивать как дар, а не смотреть на нее с мужской точки зрения.

Ратажковски признается, что ей нравится модельный бизнес, но главная проблема заключается в том, что нужно постоянно доказывать себе и окружающим, что ты достойна быть моделью: «Вам действительно нужно самоутверждать себя в этой индустрии, и я постоянно делаю это. Требуется очень много времени, чтобы не только самоутвердить себя, но и доказать, что вы куда более динамичны, чем это видно на фотографиях»

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Апр 10 2017 в 8:33 PDT

Большое количество подписчиков, постоянные лайки и комментарии в социальных сетях, безусловно, нравятся Эмили. Однако, по ее мнению, не все понимают, что фотографии в соцсетях — это, зачастую, просто фасад. Не всем удается разглядеть «нечто большое». Ратажковски понимает, что красивые снимки и видео радуют подписчиков, но это не должно становиться самоцелью.

Напомним, кроме работы в модельном бизнесе Эмили Ратажковски снимается в кино, а также занимается общественной деятельностью в области защиты прав женщин.