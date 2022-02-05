Голубкина назвала причину неудач Волочковой в отношениях с мужчинами

48-летняя Мария Голубкина вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram, чтобы пообщаться с подписчиками. Актриса решила поговорить об Анастасии Волочковой. Голубкина откровенно рассказала, как к ней относится.

Артистка уверена, что Волочкова «глубоко несчастный человек», но в то же время неплохая женщина. Звезда фильма «Афера» отметила также распущенность Анастасии. Балерина часто меняет мужчин и позволяет им собой пользоваться.

«Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная. Она должна взять себя в руки. Она балерина и, значит, должна все мочь! Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой и в первую очередь начать думать о себе», — сказала Мария.

Напомним, что совсем недавно Анастасия Волочкова наслаждалась обществом возлюбленного Сергея в романтическом путешествии на Мальдивы. Пара не скрывала нежных чувств и демонстрировала их в социальных сетях. Но роман балерины и ее нового избранника угас очень быстро, Настя разместила грустное фото и рассказала, что Сергей ее предал.

Волочкова не обделена вниманием противоположного пола и является влюбчивой натурой. Так же часто балерина и разочаровывается в мужчинах.