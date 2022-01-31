Свадьбы не будет? Волочкова обвинила возлюбленного в самопиаре и намекнула на расставание

Экс-прима Большого театра разместила в инстаграм грустную фотографию. Анастасия сидит на диване в розовом велюровом костюме, скрывающем лицо, и обнимает кота. «Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — подписала она публикацию.

Успокоить балерину решила певица Слава. Она написала в комментариях: «Ну что такое?! Ты супер! Пошли все...» В ответ подруге разоткровенничалась и Волочкова. «Случилось то, Настенька, чего и следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз», — 46-летняя балерина намекнула на расставание.