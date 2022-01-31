Свадьбы не будет? Волочкова обвинила возлюбленного в самопиаре и намекнула на расставание
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Фото: Instagram @volochkova_art
Экс-прима Большого театра разместила в инстаграм грустную фотографию. Анастасия сидит на диване в розовом велюровом костюме, скрывающем лицо, и обнимает кота. «Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — подписала она публикацию.
Успокоить балерину решила певица Слава. Она написала в комментариях: «Ну что такое?! Ты супер! Пошли все...» В ответ подруге разоткровенничалась и Волочкова. «Случилось то, Настенька, чего и следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз», — 46-летняя балерина намекнула на расставание.
Отметим, что недавно стало известно о криминальном прошлом избранника Волочковой. Балерина встала на его сторону. «Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочным и внимательным человеком», — написала тогда она в инстаграм-аккаунте.
Известно, что с Сергеем Кузнецовым артистка познакомилась на съемках шоу «Давай поженимся!». Вскоре после начала отношений пара вместе отправилась на Мальдивы. Сергей работает управляющим банным комплексом.
Фото: Instagram